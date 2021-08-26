Французы вновь бойкотируют ковид сертификаты (Green pass)
Французские граждане массово участвуют в челлендже, питаясь принесенной с собой едой перед полупустыми барами и ресторанами, предназначенными только для вакцинированных.
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Додано: Чет 26 сер, 2021 23:28
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Додано: Чет 26 сер, 2021 23:56
Додано: П'ят 27 сер, 2021 00:03
Там почему-то не хватает группы "не переболевшие и невакцинированные".
Ну и всё же лучшим вариантом оказалось "болезнь + вакцина".
Додано: П'ят 27 сер, 2021 01:19
Вот зачем так нагло врать?
По Вашей ссылке:
Я уж не говорю о том, что, возможно, они и не нужны.
Описывал работу одного такого ЦМВ. При нормальной организации (без "вільних місць немає" в хелси) он мог бы обслуживать в 1,5-2 раза больше людей за день. И работает он ежедневно с 9 до 17.30. В отличие от переселяемых ЦМВ, работающих только в субботу-воскресенье.
Статья вообще несколько сомнительная.
Не знаю, где у нас есть 23 ЦМП. Во всяком случае, на сайте хелси показывает всего 10 (вместе с двумя переселяемыми). Возможно, есть ещё где-нибудь в Чугуеве, Люботине и др. райцентрах, но сомневаюсь, что там найдётся ещё 13. А если есть, то почему их нет в хелси?
Может, и так.
А, возможно, заканчивается вакцина. Делают тем, кто получил первую дозу и на которых заранее зарезервирована вторая. На новых, возможно, осталось мало.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 27 сер, 2021 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 01:29
Ромасик, Вы желтеете на глазах.
1. Можно ссылку на "выбрасывающихся с окон"?
2. Сколько их было? Тысяч 30? 40?
Суецид - суицид.
"с окон" - из окон.
P.s. Заодно вопрос по Вашему посту viewtopic.php?p=5286484#p5286484.
1. Желательно указать ссылку на данные по смертности в РФ.
2. Что означают 2 цифры за каждый год?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 07:53
Министр Ляшко: Наразі в Україні наявні 9 млн доз вакцин, а загалом з початку вакцинальної кампанії в Україну поставили 18,5 млн доз.
Прямая речь (Премьер-министр Денис Шмыгаль): "Последние договоренности позволяют говорить, что до конца года Украина получит больше 47млн доз вакцин от различных производителей.
В частности, за средства госбюджета до конца года будет привезено 20 млн доз вакцин от компании Pfizer. Источник: заседание правительства 28 июля
Додано: П'ят 27 сер, 2021 07:54
2032 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 серпня 2021 року. Зокрема, захворіли 127 дітей та 46 медпрацівників.
Також за минулу добу⤵️
▪️госпіталізовано – 838 осіб;
▪️летальних випадків – 66;
▪️одужало – 1253 особи;
▪️здійснено тестувань за добу –
53 486 (зокрема методом ПЛР –
23 049, методом ІФА – 7 219);
▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 218..
Взлетаем, или это отложенные за праздники цифры?)
Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:18
Бесспорно, это взлетаем. За последнюю неделю наблюдались толпы народу на рынках, в магазинах, парикмахерских и т.д. (без масок и дистанций, конечно же). Готовятся к 1 сентября.
+После массового празднования дня флага и дня независимости во всех уголках страны я почему-то уверена, что 1 сентября мы встретим в желтой зоне, но скажут ли нам об этом? Может и нет. Проведут масштабное отмечание в садиках и школах, в универах - посвящение в студенты 31 августа. Толпы народу соберутся снова...
Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Что там на сранаюа говорят о причинах, почему "злочынна влада" всячески стимулирует к вакцинации? Им премию из госдэпа дают от количества вакцинированных? Или у нее есть уже собственные сервера для контроля чипированных? Или им просто нравится унижать, подчинять,доминировать?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:42
Я не розумію
1 Звичайно треба прислухатись до порад влади....але якщо влада складається з перукарів і фотографів- то чим їх поради в кращу сторону можуть відрізнятись від мого досвіду?
2 Якщо вакцина
а - не захищає від захворювання, а тільки полегшує її перебіг
б - не робить людину стерильною і не залежно від кількості вакцинувань - людина залишається переносчиком вірусу
в - не зменшує кількість захворювань ,а значить не має впливу на мутації вірусу
То навіщо
а - вакцинуватись у групі 40- ( яка все одно хворіє безсимптомно)
б - підтримуватись будь-яких видів локдаунів
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