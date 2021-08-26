Додано: П'ят 27 сер, 2021 01:19

fler написав: ......

Два центри масової вакцинації закриють цими вихідними у Харкові...

На Харківщині відкриватимуть нові центри масової вакцинації, але де саме та коли невідомо.

https://suspilne.media/158670-u-harkovi ... akcinacii/



Концерт - закриття центрів вакцинації - локдаун з 1 листопада

Все логічно, правда ......Два центри масової вакцинації закриють цими вихідними у Харкові...На Харківщині відкриватимуть нові центри масової вакцинації, але де саме та коли невідомо.Концерт - закриття центрів вакцинації - локдаун з 1 листопадаВсе логічно, правда

Два центри масової вакцинації у Харкові змінять адреси через закінчення строку оренди приміщень.

На Харківщині працюють 23 центри масової вакцинації.

П.С. Тільки я помітила, що з 19 серпня щоденно більше отримують другу дозу, ніж першу, і розрив зростає. Напр., за останню добу -их місць немає 44218 (1 доза) проти 118192 (2 доза). Випадковість чи добровольці закінчуються

Вот зачем так нагло врать?По Вашей ссылке:Я уж не говорю о том, что, возможно, они и не нужны.Описывал работу одного такого ЦМВ. При нормальной организации (без "вільних місць немає" в хелси) он мог бы обслуживать в 1,5-2 раза больше людей за день. И работает он ежедневно с 9 до 17.30. В отличие от переселяемых ЦМВ, работающих только в субботу-воскресенье.Статья вообще несколько сомнительная.Не знаю, где у нас есть 23 ЦМП. Во всяком случае, на сайте хелси показывает всего 10 (вместе с двумя переселяемыми). Возможно, есть ещё где-нибудь в Чугуеве, Люботине и др. райцентрах, но сомневаюсь, что там найдётся ещё 13. А если есть, то почему их нет в хелси?Может, и так.А, возможно, заканчивается вакцина. Делают тем, кто получил первую дозу и на которых заранее зарезервирована вторая. На новых, возможно, осталось мало.