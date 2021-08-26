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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3552355335543555>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:45

  Faceless написав:адже ні останні 5 чи 10 років такої кількості одночасно не було, і вік вагітних різний, тут точно щось більше, ніж просто "репродуктивний вік". Але побачимо в статистиці по цьому року, пізніше


Не розумію як локдаун впливає на доступ до контрацептивів?
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:45

  budivelnik написав:а - вакцинуватись у групі 40- ( яка все одно хворіє безсимптомно)

из личного опыта это не так
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:51

  Вадим Жураковский написав:
  budivelnik написав:Я не розумію
1 Звичайно треба прислухатись до порад влади....але якщо влада складається з перукарів і фотографів- то чим їх поради в кращу сторону можуть відрізнятись від мого досвіду?
2 Якщо вакцина
а - не захищає від захворювання, а тільки полегшує її перебіг
б - не робить людину стерильною і не залежно від кількості вакцинувань - людина залишається переносчиком вірусу
в - не зменшує кількість захворювань ,а значить не має впливу на мутації вірусу
То навіщо
а - вакцинуватись у групі 40- ( яка все одно хворіє безсимптомно)
б - підтримуватись будь-яких видів локдаунів
из личного опыта это не так
Мені 55+ , в лютому 2021 перехворів, три дні температура,одностороннє запалення легенів, два тижні слабість....тобто стандартне ОРВІ, звичайно сказати що це безсимптомно - не можна, але раніше на такі симптоми ніхто істерій не влаштовував, і двохрічних локдаунів для країни також.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

budivelnik написав:
  Вадим Жураковский написав:
  budivelnik написав:Я не розумію
1 Звичайно треба прислухатись до порад влади....але якщо влада складається з перукарів і фотографів- то чим їх поради в кращу сторону можуть відрізнятись від мого досвіду?
2 Якщо вакцина
а - не захищає від захворювання, а тільки полегшує її перебіг
б - не робить людину стерильною і не залежно від кількості вакцинувань - людина залишається переносчиком вірусу
в - не зменшує кількість захворювань ,а значить не має впливу на мутації вірусу
То навіщо
а - вакцинуватись у групі 40- ( яка все одно хворіє безсимптомно)
б - підтримуватись будь-яких видів локдаунів
из личного опыта это не так
Мені 55+ , в лютому 2021 перехворів, три дні температура,одностороннє запалення легенів, два тижні слабість....тобто стандартне ОРВІ, звичайно сказати що це безсимптомно - не можна, але раніше на такі симптоми ніхто істерій не влаштовував, і двохрічних локдаунів для країни також.
У вас запалення легенів - це "стандартне ГРВІ"?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:04

  Faceless написав:У вас запалення легенів - це "стандартне ГРВІ"?
Якщо я про нього взнав після того як воно вже пройшло... - то так.
Ще раз по протіканню процесу
Три дні температура плавала від 37,5 зранку до 39 вночі( я легко переношу навіть 39,5+) але істерія була у весь ріст на той час, тому відлежувався
Коли на третій день температура не спала, позвонив сімейному і записався на прийом( це було в пятницю - ясно що найближчий день прийому понеділок)
На момент приходу до сімейного - температури вже не було , але сімейний направив на флюрографію( пішов відразу , і там вже взнав що мав запалення) + на вівторок на 7-му ранку здати аналізи на ковід...В середу прийшов результат що аналізи позитивні, відлежався ще 10 днів( слово відлежався - це не хворів, а просто нічого не робив)..і пішов на роботу
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:17

  budivelnik написав:а - не захищає від захворювання, а тільки полегшує її перебіг
б - не робить людину стерильною і не залежно від кількості вакцинувань - людина залишається переносчиком вірусу
в - не зменшує кількість захворювань ,а значить не має впливу на мутації вірусу


а - локдаун вводать не через те що хворіють а через те що помирають. зараз в Англії 35 тис нових кейсів щодня і нема локдауну, зимою при такиж же цифрах локдаун був.
б - саме тому маски все ще потрібні
в - в англійському репорті 183133 кейсів - невакциновані і 73372 - вакциновані, при тому що частка вакцинованих в популяцї 60% і це здебільшого старі люди у яких шанс що вакцина не спрацює вищий

Вже повно наукових праць в яких чітко описані довгострокові насліки ковіду. Тому краще не хворіти взагалі. Родичка, молодше 40, хворіла ще восени, нюх до цього часу не відновився.
Ваші викладки мали сенс коли вакцини не вистачало а навіщо вони зараз? Ви просто не хочете вакцинуватися і тому переконуєте що вакцинація не потрібна всім молодше 40? Поздоровляю, Ви вносите свій малий посильний внесок в черговий локдаун в Україні.

ПС. Раніше наскільки я памятаю у Вас розбивка йшла по цифрі 60 років. Що сталось що Ви її переосмислили в сторону зменшення і тепер включаєте себе в группу якій потрібна вакцинація?
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Тому краще не хворіти взагалі.
Те що краще бути багатим і здоровим ніж бідним і хворим - мені відомо.
Але виникає друге питання
Якщо за 2 роки перехворіло 3%....
То мені чекати 60 років в локдауні поки всі перехворіють?
Так я не доживу стільки..правда по радіо казали що в 2100 році тривалість життя буде 130, тоді в мене є шанс..
От тільки питання
Щоб до 130 років дожити - обовязково 60 провести в локдауні?
Чи можна 20 ..але як нормальна людина?
  IgA написав:ПС. Раніше наскільки я памятаю у Вас розбивка йшла по цифрі 60 років. Що сталось що Ви її переосмислили в сторону зменшення і тепер включаєте себе в группу якій потрібна вакцинація?
Неправильно памятаєте
В мене було три діапазони
0-40 - тут летальність на межі математичної похибки , тому в цій групі легше не звертати уваги на ковід
40-60 - тут летальність на рівні грипу , тому вакцинування за бажанням
60+ - тут летальність суттєва, тому варто вакцинуватись..але хто хоче - може й не вакцинуватись.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 27 сер, 2021 09:31, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:30

  budivelnik написав:Якщо за 2 роки перехворіло 3%....


Якщо за 2 роки перехворіло тільки 3% то порахуйте скільки вакцинувалося за півроку

Ви справді думаєте що мені подобається носити маски, платити за тести при перетині кордони чи сидіти в локдауні? Ні. Я просто не поводжусь як мала дитина - "хочу щоб всього цього не було"
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:34

  IgA написав:
  budivelnik написав:Якщо за 2 роки перехворіло 3%....
Якщо за 2 роки перехворіло тільки 3% то порахуйте скільки вакцинувалося за півроку
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді..
Вакцинування - не зупиняє захворювання і не зупинія передачу вірусів до здорових..
Єдине що робить вакцинування - це частині людей дозволяє уникнути госпіталізації..
Тому все одно перехворіємо усі.
Інше питання
Скільки часу це займе
І ми в періоді поки всі не перехворіємо ( а це десятки років) будемо нормально жити чи у віртуальному концтаборі з морем обмежень.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:38

  budivelnik написав:І ми в періоді поки всі не перехворіємо ( а це десятки років) будемо нормально жити чи у віртуальному концтаборі з морем обмежень.


ще раз для тих хто на бронепоїзді -

локдаун вводать не через те що хворіють а через те що помирають. зараз в Англії 35 тис нових кейсів щодня і нема локдауну, зимою при такиж же цифрах локдаун був.


і сталося це не через те що всі перехворіли а через те що 60% вакцинувалися
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