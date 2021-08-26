Не розумію як локдаун впливає на доступ до контрацептивів?
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:45
Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:45
Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:51
Мені 55+ , в лютому 2021 перехворів, три дні температура,одностороннє запалення легенів, два тижні слабість....тобто стандартне ОРВІ, звичайно сказати що це безсимптомно - не можна, але раніше на такі симптоми ніхто істерій не влаштовував, і двохрічних локдаунів для країни також.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У вас запалення легенів - це "стандартне ГРВІ"?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:04
Якщо я про нього взнав після того як воно вже пройшло... - то так.
Ще раз по протіканню процесу
Три дні температура плавала від 37,5 зранку до 39 вночі( я легко переношу навіть 39,5+) але істерія була у весь ріст на той час, тому відлежувався
Коли на третій день температура не спала, позвонив сімейному і записався на прийом( це було в пятницю - ясно що найближчий день прийому понеділок)
На момент приходу до сімейного - температури вже не було , але сімейний направив на флюрографію( пішов відразу , і там вже взнав що мав запалення) + на вівторок на 7-му ранку здати аналізи на ковід...В середу прийшов результат що аналізи позитивні, відлежався ще 10 днів( слово відлежався - це не хворів, а просто нічого не робив)..і пішов на роботу
Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:17
а - локдаун вводать не через те що хворіють а через те що помирають. зараз в Англії 35 тис нових кейсів щодня і нема локдауну, зимою при такиж же цифрах локдаун був.
б - саме тому маски все ще потрібні
в - в англійському репорті 183133 кейсів - невакциновані і 73372 - вакциновані, при тому що частка вакцинованих в популяцї 60% і це здебільшого старі люди у яких шанс що вакцина не спрацює вищий
Вже повно наукових праць в яких чітко описані довгострокові насліки ковіду. Тому краще не хворіти взагалі. Родичка, молодше 40, хворіла ще восени, нюх до цього часу не відновився.
Ваші викладки мали сенс коли вакцини не вистачало а навіщо вони зараз? Ви просто не хочете вакцинуватися і тому переконуєте що вакцинація не потрібна всім молодше 40? Поздоровляю, Ви вносите свій малий посильний внесок в черговий локдаун в Україні.
ПС. Раніше наскільки я памятаю у Вас розбивка йшла по цифрі 60 років. Що сталось що Ви її переосмислили в сторону зменшення і тепер включаєте себе в группу якій потрібна вакцинація?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Те що краще бути багатим і здоровим ніж бідним і хворим - мені відомо.
Але виникає друге питання
Якщо за 2 роки перехворіло 3%....
То мені чекати 60 років в локдауні поки всі перехворіють?
Так я не доживу стільки..правда по радіо казали що в 2100 році тривалість життя буде 130, тоді в мене є шанс..
От тільки питання
Щоб до 130 років дожити - обовязково 60 провести в локдауні?
Чи можна 20 ..але як нормальна людина?
Неправильно памятаєте
В мене було три діапазони
0-40 - тут летальність на межі математичної похибки , тому в цій групі легше не звертати уваги на ковід
40-60 - тут летальність на рівні грипу , тому вакцинування за бажанням
60+ - тут летальність суттєва, тому варто вакцинуватись..але хто хоче - може й не вакцинуватись.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 27 сер, 2021 09:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:30
Якщо за 2 роки перехворіло тільки 3% то порахуйте скільки вакцинувалося за півроку
Ви справді думаєте що мені подобається носити маски, платити за тести при перетині кордони чи сидіти в локдауні? Ні. Я просто не поводжусь як мала дитина - "хочу щоб всього цього не було"
Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:34
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді..
Вакцинування - не зупиняє захворювання і не зупинія передачу вірусів до здорових..
Єдине що робить вакцинування - це частині людей дозволяє уникнути госпіталізації..
Тому все одно перехворіємо усі.
Інше питання
Скільки часу це займе
І ми в періоді поки всі не перехворіємо ( а це десятки років) будемо нормально жити чи у віртуальному концтаборі з морем обмежень.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:38
ще раз для тих хто на бронепоїзді -
і сталося це не через те що всі перехворіли а через те що 60% вакцинувалися
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