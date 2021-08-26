Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:17

budivelnik написав: а - не захищає від захворювання, а тільки полегшує її перебіг

б - не робить людину стерильною і не залежно від кількості вакцинувань - людина залишається переносчиком вірусу

в - не зменшує кількість захворювань ,а значить не має впливу на мутації вірусу а - не захищає від захворювання, а тільки полегшує її перебігб - не робить людину стерильною і не залежно від кількості вакцинувань - людина залишається переносчиком вірусув - не зменшує кількість захворювань ,а значить не має впливу на мутації вірусу

а - локдаун вводать не через те що хворіють а через те що помирають. зараз в Англії 35 тис нових кейсів щодня і нема локдауну, зимою при такиж же цифрах локдаун був.б - саме тому маски все ще потрібнів - в англійському репорті 183133 кейсів - невакциновані і 73372 - вакциновані, при тому що частка вакцинованих в популяцї 60% і це здебільшого старі люди у яких шанс що вакцина не спрацює вищийВже повно наукових праць в яких чітко описані довгострокові насліки ковіду. Тому краще не хворіти взагалі. Родичка, молодше 40, хворіла ще восени, нюх до цього часу не відновився.Ваші викладки мали сенс коли вакцини не вистачало а навіщо вони зараз? Ви просто не хочете вакцинуватися і тому переконуєте що вакцинація не потрібна всім молодше 40? Поздоровляю, Ви вносите свій малий посильний внесок в черговий локдаун в Україні.ПС. Раніше наскільки я памятаю у Вас розбивка йшла по цифрі 60 років. Що сталось що Ви її переосмислили в сторону зменшення і тепер включаєте себе в группу якій потрібна вакцинація?