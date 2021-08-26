Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:03

Ромасик написав: Они вымрут естественным отбором, Они вымрут естественным отбором,

Нет, их не жаль. И не только их. Никого не жаль. Тут вопрос в том,что им не будут давать умирать, ограничивая уже нас.Будивельнык (прости дядьку, что снова тебя тэгаю) рассуждает,что ему жаль сидеть в локдауне, время жизни не бесконечное. Так вот у меня (или всех нас) оно ещё больше ценное!! Но если из-за дисидентов начнется мор, начнет все закрываться. Мне не хочется этого. А вам , видимо хочется, что вы сюда носите страшилки об умерших от "бормотухи".