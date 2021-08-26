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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:41
Я вот не пойму восторгов антиваксов "за Адессу".
В чём вопрос? Удивляет, что нет какой-то очень сильной вспышки, а такой же рост, как и везде? Или в чём дело?
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ЛАД
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:42
новий відос від жопоголіста, класний парніша доречі!
У мене такі самі питання, стосовно локдаунів і вакцинацій...
От реально, чи влада втратила розуміння, шо таке логіка...
Чи влада знає щось, що може привести до її влади фізичного знищення, якщо всі не будуть вакциновані...
зі. От як тут не впадати в конспірологію, коли таке відбувається?
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change_pm
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:43
change_pm написав: ЛАД написав: change_pm написав:
...
В ресторан мене не пускають, бо в нас є така аплікуха, як в Британії, яка показує чи вакциновани ти чи ні, і чи здоровий, чи хворий і т.п.
.....
- Я вже перехворів.
.....
Этого недостаточно?
Якшо більше, ніж 9 місяців, то ти чист, як сльоза )))) Вже вважаєшся в групі ризику...
Ну, логика есть.
А какой срок после вакцины, не знаете?
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ЛАД
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:47
ЛАД написав:
Я вот не пойму восторгов антиваксов "за Адессу".
В чём вопрос? Удивляет, что нет какой-то очень сильной вспышки, а такой же рост, как и везде? Или в чём дело?
Просто "поговорить"))
Внятных умозаключений по типу "а вот ситуация в Одессе говорит о том, что вы не правы в ..."(подставить свое) они не делают. При этом,если накроет потом Одессу , они потом скажут "ну и что?" .
Впрочем от дисидентов много такой помойной инфо сюда залетает. Которая не понятно, о чем, по их мнению , говорит.
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Hotab
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:03
Ромасик написав:
Они вымрут естественным отбором,
Нет, их не жаль. И не только их. Никого не жаль. Тут вопрос в том,что им не будут давать умирать, ограничивая уже нас.
Будивельнык (прости дядьку, что снова тебя тэгаю) рассуждает,что ему жаль сидеть в локдауне, время жизни не бесконечное. Так вот у меня (или всех нас) оно ещё больше ценное!! Но если из-за дисидентов начнется мор, начнет все закрываться. Мне не хочется этого. А вам , видимо хочется, что вы сюда носите страшилки об умерших от "бормотухи".
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 27 сер, 2021 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:05
ЛАД написав:
Я вот не пойму восторгов антиваксов "за Адессу".
В чём вопрос? Удивляет, что нет какой-то очень сильной вспышки, а такой же рост, как и везде? Или в чём дело?
В Одессе самое маленькое снижение продолжительности жизни - 0,04 года, при среднем по Украине 0,6. Это ваксы объяснить не могут.
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Ромасик
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:06
Ромасик написав:
Это ваксы объяснить не могут.
А антиваксы могут?
А зачем вам это объяснять?
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Hotab
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:06
Ромасик написав:
почему вы так волнуетесь за невакцинированных? Они вымрут естественным отбором, падая на улицах штабелями как в Бергамо или Одессе. Это их выбор. Вам, вакцинированным, же больше воздуха будет!
Ви справді думаєте що мені подобається носити маски, платити за тести при перетині кордони чи сидіти в локдауні? Ні. Я просто не поводжусь як мала дитина - "хочу щоб всього цього не було"
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:08
Hotab написав: Ромасик написав:
Они вымрут естественным отбором,
Нет, их не жаль. И не только их. Никого не жаль. Тут вопрос в том,что им не будут давать умирать, ограничивая уже нас.
Будивельнык (прости дядьку, что снова тебя тэгаю) рассуждает,что ему жаль сидеть в локдауне, время жизни не бесконечное. Так вот у меня (или всех нас) оно ещё больше ценное!! Но если из-за дисидентов начнется мор, начнет все закрываться. Мне не хочется этого. А вам , видимо хочется, что вы носите страшилки о умерших от бормотухи.
так дисиденты ж вас поддерживают обеими руками!! Выбор и возможность была дана всем. Дальше какждый своей дорогой.
Если вы о койко-местах - то чипированным они же больше не понадобятся?
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Ромасик
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:12
Ромасик написав:
так дисиденты ж вас поддерживают обеими руками!! Выбор и возможность была дана всем. Дальше какждый своей дорогой.
Конкретно Вас никто на форуме не убеждает вакцинироваться. Вы аргументируете свою позицию, а мы свою. А дальше каждый решает сам
или Вам нужна фора как альтернативно одаренным?
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