RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3553355435553556>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:41

Я вот не пойму восторгов антиваксов "за Адессу".
В чём вопрос? Удивляет, что нет какой-то очень сильной вспышки, а такой же рост, как и везде? Или в чём дело?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19307
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4816 раз.
Подякували: 4458 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:42



новий відос від жопоголіста, класний парніша доречі!
У мене такі самі питання, стосовно локдаунів і вакцинацій...

От реально, чи влада втратила розуміння, шо таке логіка...

Чи влада знає щось, що може привести до її влади фізичного знищення, якщо всі не будуть вакциновані...

зі. От як тут не впадати в конспірологію, коли таке відбувається?
change_pm
 
Повідомлень: 4336
З нами з: 03.02.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:43

  change_pm написав:
  ЛАД написав:
  change_pm написав:...
В ресторан мене не пускають, бо в нас є така аплікуха, як в Британії, яка показує чи вакциновани ти чи ні, і чи здоровий, чи хворий і т.п.
.....
- Я вже перехворів.
.....

Этого недостаточно?

Якшо більше, ніж 9 місяців, то ти чист, як сльоза )))) Вже вважаєшся в групі ризику...

Ну, логика есть.
А какой срок после вакцины, не знаете?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19307
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4816 раз.
Подякували: 4458 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:47

  ЛАД написав:Я вот не пойму восторгов антиваксов "за Адессу".
В чём вопрос? Удивляет, что нет какой-то очень сильной вспышки, а такой же рост, как и везде? Или в чём дело?

Просто "поговорить"))
Внятных умозаключений по типу "а вот ситуация в Одессе говорит о том, что вы не правы в ..."(подставить свое) они не делают. При этом,если накроет потом Одессу , они потом скажут "ну и что?" .
Впрочем от дисидентов много такой помойной инфо сюда залетает. Которая не понятно, о чем, по их мнению , говорит.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4375
З нами з: 15.02.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Они вымрут естественным отбором,

Нет, их не жаль. И не только их. Никого не жаль. Тут вопрос в том,что им не будут давать умирать, ограничивая уже нас.
Будивельнык (прости дядьку, что снова тебя тэгаю) рассуждает,что ему жаль сидеть в локдауне, время жизни не бесконечное. Так вот у меня (или всех нас) оно ещё больше ценное!! Но если из-за дисидентов начнется мор, начнет все закрываться. Мне не хочется этого. А вам , видимо хочется, что вы сюда носите страшилки об умерших от "бормотухи".
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 27 сер, 2021 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4375
З нами з: 15.02.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:05

  ЛАД написав:Я вот не пойму восторгов антиваксов "за Адессу".
В чём вопрос? Удивляет, что нет какой-то очень сильной вспышки, а такой же рост, как и везде? Или в чём дело?

В Одессе самое маленькое снижение продолжительности жизни - 0,04 года, при среднем по Украине 0,6. Это ваксы объяснить не могут.
Ромасик
 
Повідомлень: 2686
З нами з: 30.03.15
Подякував: 538 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Это ваксы объяснить не могут.

А антиваксы могут?
А зачем вам это объяснять?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4375
З нами з: 15.02.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:06

  Ромасик написав:почему вы так волнуетесь за невакцинированных? Они вымрут естественным отбором, падая на улицах штабелями как в Бергамо или Одессе. Это их выбор. Вам, вакцинированным, же больше воздуха будет!


Ви справді думаєте що мені подобається носити маски, платити за тести при перетині кордони чи сидіти в локдауні? Ні. Я просто не поводжусь як мала дитина - "хочу щоб всього цього не було"
IgA
 
Повідомлень: 612
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:08

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Они вымрут естественным отбором,

Нет, их не жаль. И не только их. Никого не жаль. Тут вопрос в том,что им не будут давать умирать, ограничивая уже нас.
Будивельнык (прости дядьку, что снова тебя тэгаю) рассуждает,что ему жаль сидеть в локдауне, время жизни не бесконечное. Так вот у меня (или всех нас) оно ещё больше ценное!! Но если из-за дисидентов начнется мор, начнет все закрываться. Мне не хочется этого. А вам , видимо хочется, что вы носите страшилки о умерших от бормотухи.

так дисиденты ж вас поддерживают обеими руками!! Выбор и возможность была дана всем. Дальше какждый своей дорогой.
Если вы о койко-местах - то чипированным они же больше не понадобятся?
Ромасик
 
Повідомлень: 2686
З нами з: 30.03.15
Подякував: 538 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:12

  Ромасик написав:так дисиденты ж вас поддерживают обеими руками!! Выбор и возможность была дана всем. Дальше какждый своей дорогой.


Конкретно Вас никто на форуме не убеждает вакцинироваться. Вы аргументируете свою позицию, а мы свою. А дальше каждый решает сам

или Вам нужна фора как альтернативно одаренным?
IgA
 
Повідомлень: 612
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3553355435553556>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lolik і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 766, 767, 768
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7674 5549484
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 10:35
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97211)
27.08.2021 14:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.