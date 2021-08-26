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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3553355435553556

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Дальше какждый своей дорогой.

Ваша дорога запросто может пересечь мою, если из-за смертей отрицателей начнутся локдауны. Я их не хочу. Но они из-за вас.
А не локдаунить из соображений " ну они сами это выбрали" - это так не работает. Всегда найдется юрыст, который начнет жаловаться на то,что ему не хватило койки. Не смотря на то, что вчера он жаловался, что его заставляют вакцинироваться или одевать маску.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:19

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Я вот не пойму восторгов антиваксов "за Адессу".
В чём вопрос? Удивляет, что нет какой-то очень сильной вспышки, а такой же рост, как и везде? Или в чём дело?

В Одессе самое маленькое снижение продолжительности жизни - 0,04 года, при среднем по Украине 0,6. Это ваксы объяснить не могут.

Откуда дровишки?
Ссылку можно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:60+ - тут летальність суттєва, тому варто вакцинуватись..але хто хоче - може й не вакцинуватись.


А вони і не хочуть:
Катерина Сояк зазначила, що можна повторно захворіти "Дельта"-штамом.
"Тому, однозначно, ми не захищені повністю. Плюс будуть хворіти важко люди 65+, вони у нас найменше вакциновані. Тому, на жаль, чекаємо погіршення", - підсумувала Сояк. https://tsn.ua/svit/vcheni-diznalisya-u ... 52804.html


  ЛАД написав:Как Вы считаете, какая цифра не по отдельным регионам, а по всей Украине?
Придерживаетесь 40% (или больше), которая здесь упоминалась?


Я взагалі то думаю, що більше. Знаю людей що вже по другому колу пройшли.
Сам вчора уже вакцинувався вдруге модерною, були пробуксовки з 2-ою дозою. Самопочуття гірше ніж після першої, співставиме десь з самою хворобою. Надіюсь, що на завтра пройде.
Сертифікат в дії показує термін придатності на півроку.
Так що це скоро не закінчиться.

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:В Одессе самое маленькое снижение продолжительности жизни - 0,04 года, при среднем по Украине 0,6. Это ваксы объяснить не могут.

Откуда дровишки?
Ссылку можно?


Це взагалі укрстат про очікувану тривалість життя, а як воно получиться - перевіримо через 70 р.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:А вони і не хочуть:

Ну так давайте подивимось, хто тут шкідник на форумі.
Той, хто каже "нехай в основному старі, нехай в основному хворі, але люди пачками мруть по всьому світу. Необхідно вакцинуватись і покінчити з цим!"
Чи той, хто каже "ніхто не мре, то все хвилі", "то все від суіцидів і наркотиків, а так то звичайний насморк", "ваша вакцина вбиває". Звичайно перелякані пенси це читають, слухають і відмовляються вакцинуватись. (Ви самі то чому ширнулись?? Не мре ніхто ж, все хвилі) .
Якщо це каже козачок пропутінський, то нема питань. Чим країні гірще, чим меньше вакцинацій, чим більше локдаунів, тим йому краще від втрат економіки та напруги в суспільстві. Проте коли наче б то україномовні патріоти ... Тут багато питань до їх адекватності.



  Ой+ написав:очікувану тривалість життя, а як воно получиться - перевіримо через 70 р.

Лишилось лише засвоїти, що "очікувана" - це математична величина, яка відображує в тому числі і те, що має місце зараз зі смертністю. Якщо при (майже) незмінних інших чинниках (доходи населення, доступ до ліків, їжі, відпочинку, стан екології) ця цифра впала, хоча до цього росла, то є якісь фактори , які суттєво змінились ВЖЕ. А не через 0..70 років зміняться.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:10

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Я вот не пойму восторгов антиваксов "за Адессу".
В чём вопрос? Удивляет, что нет какой-то очень сильной вспышки, а такой же рост, как и везде? Или в чём дело?

В Одессе самое маленькое снижение продолжительности жизни - 0,04 года, при среднем по Украине 0,6. Это ваксы объяснить не могут.

да и вообще Одесса с потоком туристов и игнором короны почему-то не похожа ни на Израиль, ни на Британию, ни на Индию, ни на Японию.

Кому кажется, что вопрос про Одессу "с подвохом" - может заменить её на Бердянск, Кирилловку, Затоку и т.д.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:13

  ЛАД написав:Заражаться, чтобы приобрести лучший иммунитет точно не буду. :)


Ах, если бы вирус спрашивал 8)


  change_pm написав:Якшо більше, ніж 9 місяців, то ти чист, як сльоза )))) Вже вважаєшся в групі ризику...


Any proof link on that?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:14

  ЛАД написав:А какой срок после вакцины, не знаете?


По слухам - полгода, или чуть больше.
Походу как с гриппом.
Колоться регулярно.

Разумеется слухи на том же уровне, что и "...чист, как слеза"
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