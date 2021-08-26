Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:38

Ой+ написав: А вони і не хочуть: А вони і не хочуть:

Ой+ написав: очікувану тривалість життя, а як воно получиться - перевіримо через 70 р. очікувану тривалість життя, а як воно получиться - перевіримо через 70 р.

Ну так давайте подивимось, хто тут шкідник на форумі.Той, хто каже "нехай в основному старі, нехай в основному хворі, але люди пачками мруть по всьому світу. Необхідно вакцинуватись і покінчити з цим!"Чи той, хто каже "ніхто не мре, то все хвилі", "то все від суіцидів і наркотиків, а так то звичайний насморк", "ваша вакцина вбиває". Звичайно перелякані пенси це читають, слухають і відмовляються вакцинуватись. (Ви самі то чому ширнулись?? Не мре ніхто ж, все хвилі) .Якщо це каже козачок пропутінський, то нема питань. Чим країні гірще, чим меньше вакцинацій, чим більше локдаунів, тим йому краще від втрат економіки та напруги в суспільстві. Проте коли наче б то україномовні патріоти ... Тут багато питань до їх адекватності.Лишилось лише засвоїти, що "очікувана" - це математична величина, яка відображує в тому числі і те, що має місце зараз зі смертністю. Якщо при (майже) незмінних інших чинниках (доходи населення, доступ до ліків, їжі, відпочинку, стан екології) ця цифра впала, хоча до цього росла, то є якісь фактори , які суттєво змінились ВЖЕ. А не через 0..70 років зміняться.