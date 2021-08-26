Ваша дорога запросто может пересечь мою, если из-за смертей отрицателей начнутся локдауны. Я их не хочу. Но они из-за вас. А не локдаунить из соображений " ну они сами это выбрали" - это так не работает. Всегда найдется юрыст, который начнет жаловаться на то,что ему не хватило койки. Не смотря на то, что вчера он жаловался, что его заставляют вакцинироваться или одевать маску.
budivelnik написав:60+ - тут летальність суттєва, тому варто вакцинуватись..але хто хоче - може й не вакцинуватись.
А вони і не хочуть:
Катерина Сояк зазначила, що можна повторно захворіти "Дельта"-штамом. "Тому, однозначно, ми не захищені повністю. Плюс будуть хворіти важко люди 65+, вони у нас найменше вакциновані. Тому, на жаль, чекаємо погіршення", - підсумувала Сояк. https://tsn.ua/svit/vcheni-diznalisya-u ... 52804.html
ЛАД написав:Как Вы считаете, какая цифра не по отдельным регионам, а по всей Украине? Придерживаетесь 40% (или больше), которая здесь упоминалась?
Я взагалі то думаю, що більше. Знаю людей що вже по другому колу пройшли. Сам вчора уже вакцинувався вдруге модерною, були пробуксовки з 2-ою дозою. Самопочуття гірше ніж після першої, співставиме десь з самою хворобою. Надіюсь, що на завтра пройде. Сертифікат в дії показує термін придатності на півроку. Так що це скоро не закінчиться.
ЛАД написав:
Ромасик написав:В Одессе самое маленькое снижение продолжительности жизни - 0,04 года, при среднем по Украине 0,6. Это ваксы объяснить не могут.
Откуда дровишки? Ссылку можно?
Це взагалі укрстат про очікувану тривалість життя, а як воно получиться - перевіримо через 70 р.
Ну так давайте подивимось, хто тут шкідник на форумі. Той, хто каже "нехай в основному старі, нехай в основному хворі, але люди пачками мруть по всьому світу. Необхідно вакцинуватись і покінчити з цим!" Чи той, хто каже "ніхто не мре, то все хвилі", "то все від суіцидів і наркотиків, а так то звичайний насморк", "ваша вакцина вбиває". Звичайно перелякані пенси це читають, слухають і відмовляються вакцинуватись. (Ви самі то чому ширнулись?? Не мре ніхто ж, все хвилі) . Якщо це каже козачок пропутінський, то нема питань. Чим країні гірще, чим меньше вакцинацій, чим більше локдаунів, тим йому краще від втрат економіки та напруги в суспільстві. Проте коли наче б то україномовні патріоти ... Тут багато питань до їх адекватності.
Ой+ написав:очікувану тривалість життя, а як воно получиться - перевіримо через 70 р.
Лишилось лише засвоїти, що "очікувана" - це математична величина, яка відображує в тому числі і те, що має місце зараз зі смертністю. Якщо при (майже) незмінних інших чинниках (доходи населення, доступ до ліків, їжі, відпочинку, стан екології) ця цифра впала, хоча до цього росла, то є якісь фактори , які суттєво змінились ВЖЕ. А не через 0..70 років зміняться.