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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3555355635573558>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:50

  Puente написав:
  justit написав:
  ЛАД написав:А какой срок после вакцины, не знаете?


По слухам - полгода, или чуть больше.
Походу как с гриппом.
Колоться регулярно.

Разумеется слухи на том же уровне, что и "...чист, как слеза"

Ну от була заміточка :
https://ua.news/ua/uchenye-podschytaly- ... trazeneca/


Все може бути.

Якби ще ua.news давала посилання не на Guardian, де власне мертвий кут, бо там, у статті нема посилань, а сюди https://covid.joinzoe.com/post/covid-va ... ion-fading

То взагалі було б супер
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:12

МОЗ готовится повторно вакцинировать украинцев от коронавируса через год
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Предварительно - вакцины менять можно, однако точных рекомендаций пока еще нет.
Министерство здравоохранения Украины планирует повторно вакцинировать украинцев от коронавируса через год. При этом пока не знают, можно ли будет менять при этом вакцины и прививать другим препаратом.

Об этом APnews пишет со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью ВВС.

"Сейчас много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать население. Мы не делаем бустерную (вспомогательную - ред.) дозу. Сейчас наша основная стратегия - это ревакцинация через год", - сказал он.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:39

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Это ваксы объяснить не могут.

А антиваксы могут?
А зачем вам это объяснять?

Правильно, если объяснить не могут, значит надо перевести стрелки.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:45

  IgA написав:
  Ромасик написав:почему вы так волнуетесь за невакцинированных? Они вымрут естественным отбором, падая на улицах штабелями как в Бергамо или Одессе. Это их выбор. Вам, вакцинированным, же больше воздуха будет!

Ви справді думаєте що мені подобається носити маски, платити за тести при перетині кордони чи сидіти в локдауні? Ні. Я просто не поводжусь як мала дитина - "хочу щоб всього цього не було"

это вовсе не означает, что ваш путь правильный
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:55

  IgA написав:
  Ромасик написав:так дисиденты ж вас поддерживают обеими руками!! Выбор и возможность была дана всем. Дальше какждый своей дорогой.


Конкретно Вас никто на форуме не убеждает вакцинироваться. Вы аргументируете свою позицию, а мы свою. А дальше каждый решает сам


мне кажется я своей гражданской позицией перехожу дорогу Хотабу..? :roll:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:Дальше какждый своей дорогой.

Ваша дорога запросто может пересечь мою, если из-за смертей отрицателей начнутся локдауны. Я их не хочу. Но они из-за вас.
А не локдаунить из соображений " ну они сами это выбрали" - это так не работает. Всегда найдется юрыст, который начнет жаловаться на то,что ему не хватило койки. Не смотря на то, что вчера он жаловался, что его заставляют вакцинироваться или одевать маску.

локдауны не имеют никакого отношения к смертям. Только пиар, профанация и крадивництво.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:07

  Ромасик написав:это вовсе не означает, что ваш путь правильный


Уже приводил в пример Бразилию как последователей пути дать всем переболеть без локдаунов и не дожидаясь вакцины. Как-то не очень получилось -

https://ru.euronews.com/2021/07/04/prot ... -bolsonaro

Участники обвинили Жаира Болсонару в проведении "провальной политики" по борьбе с пандемией, сокрытии её масштабов, должностных преступлениях, связанных с закупкой и распределением вакцин против коронавируса.

"У парламентской комиссии есть информация о том, что Болсонару некомпетентен, виновен в геноциде, коррумпирован. Он знал о махинациях, но ничего не предпринимал", - говорит демонстрантка.

"Более полумиллиона человек погибли. Тому, о чём знали все, найдено объяснение - всё дело в коррупции. Позволять такому правительству оставаться у власти - это безумие", - считает женщина.

"Мы не можем больше это терпеть. Правительство отрицает факты, совершает действия, идущие вразрез с наукой. Оно виновно в смерти более 500 тысяч бразильцев. Международному сообществу это хорошо известно. Люди протестуют не только в Бразилии, во всём мире", - уверен манифестант.
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:локдауны не имеют никакого отношения к смертям. Только пиар, профанация и крадивництво.


И это во всех странах так? А почему их вводят только в крайней ситуации? И не выходили бы из него, чтоб по максимуму использовать "пиар, профанацию и коадивныцтво"?

Правильно, если объяснить не могут, значит надо перевести стрелки.


Чтобы был смысл мне вам что-то объяснять, необходимо чтобы ответ на вопрос влиял на определение вашей или моей правоты относительно ситуации по Ковид. То, что имеет место в Одессе, как-то шатает мои позиции и укрепляет ваши, что у меня появляется потребность объяснять??
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:35

justit, Puente
С change_pm разговор был не о сроках действия иммунитета, а о требованиях в его стране пребывания.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:47

  Hotab написав:
  Ромасик написав:локдауны не имеют никакого отношения к смертям. Только пиар, профанация и крадивництво.


И это во всех странах так? А почему их вводят только в крайней ситуации? И не выходили бы из него, чтоб по максимуму использовать "пиар, профанацию и коадивныцтво"?
ну как в крайней... Думаете, если бы в апреле не ввели локдаун, то пик действительно бы сместился на май? Или до сих пор бы росли? О других странах сложно что-то говорить по картинках врущих СМИ после сценок с Бергамо. Вон жабоеды бунтуют. Штурму Капитолия карантин тоже никак не помешал. В рашке бардак как и у нас. На НСК Олимпийский регулярно загоняют только-что чипированных. Я бы их вообще на самоизоляцию садил вместе со всеми, чтобы локдаун сказкой не казался.
  Hotab написав:
Правильно, если объяснить не могут, значит надо перевести стрелки.


Чтобы был смысл мне вам что-то объяснять, необходимо чтобы ответ на вопрос влиял на определение вашей или моей правоты относительно ситуации по Ковид. То, что имеет место в Одессе, как-то шатает мои позиции и укрепляет ваши, что у меня появляется потребность объяснять??

моя позиция - чтобы меня не трогали (как в Одессе) и как там будет беситься секта меня абсолютно не волнует. А ваша позиция - всех несогласных с вашей позицией понизить в правах и признать виновными во всех грехах.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:52

  Вкладчик1234 написав:МОЗ готовится повторно вакцинировать украинцев от коронавируса через год
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Предварительно - вакцины менять можно, однако точных рекомендаций пока еще нет.
Министерство здравоохранения Украины планирует повторно вакцинировать украинцев от коронавируса через год. При этом пока не знают, можно ли будет менять при этом вакцины и прививать другим препаратом.

Об этом APnews пишет со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью ВВС.

"Сейчас много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать население. Мы не делаем бустерную (вспомогательную - ред.) дозу. Сейчас наша основная стратегия - это ревакцинация через год", - сказал он.

культрных слов нет -" ...нутым нет покоя ". Прививайте от всех болезней , а не от одной. Есть куча более необходимых прививок. А не прививок от потери нюха.
у Хотаба такая работа просто. от меня один пост в два дня от Хотаба 3-4 в день .
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