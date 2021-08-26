Чтобы вас не трогать, как в Одессе, надо чтобы всюду было, как в Одессе. Потому что исключение не делает погоду.
Сложно предсказывать сценарии для Украины. Но есть множество сценариев у других стран. Например Чехия воздерживалась от жёстких ограничений вплоть до осени. Пробовали "переболеть". Не выдержали, когда смертность за месяц взлетела на 50% . Ввели локдаун, но по инерции долетели до +70% в следующем месяце.
Примеры есть успешные, но не с вильнолюдем украинским. Они только в тех странах сработали, где народ выполнял рекомендации. Так как наша публика понимает только жёсткие меры, то у нас это не работало.
В любой демократической стране есть люди, которые бунтуют. Это нормально. Но это не означает, что они правы.
Больше. За 3-4 мне не заплатят.