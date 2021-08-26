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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3555355635573558

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:моя позиция - чтобы меня не трогали (как в Одессе)

Чтобы вас не трогать, как в Одессе, надо чтобы всюду было, как в Одессе. Потому что исключение не делает погоду.

  Ромасик написав:Думаете, если бы в апреле не ввели локдаун, то пик действительно бы сместился на май? Или до сих пор бы росли?


Сложно предсказывать сценарии для Украины. Но есть множество сценариев у других стран. Например Чехия воздерживалась от жёстких ограничений вплоть до осени. Пробовали "переболеть". Не выдержали, когда смертность за месяц взлетела на 50% . Ввели локдаун, но по инерции долетели до +70% в следующем месяце.
https://www.dw.com/ru/chehija-vvela-lok ... a-55348086


Примеры есть успешные, но не с вильнолюдем украинским. Они только в тех странах сработали, где народ выполнял рекомендации. Так как наша публика понимает только жёсткие меры, то у нас это не работало.
  Ромасик написав:Вон жабоеды бунтуют. Штурму Капитолия карантин тоже никак не помешал

В любой демократической стране есть люди, которые бунтуют. Это нормально. Но это не означает, что они правы.

  yama написав:от Хотаба 3-4 в день .

Больше. За 3-4 мне не заплатят.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 27 сер, 2021 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:12

  yama написав:
  Вкладчик1234 написав:МОЗ готовится повторно вакцинировать украинцев от коронавируса через год
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Предварительно - вакцины менять можно, однако точных рекомендаций пока еще нет.
Министерство здравоохранения Украины планирует повторно вакцинировать украинцев от коронавируса через год. При этом пока не знают, можно ли будет менять при этом вакцины и прививать другим препаратом.

Об этом APnews пишет со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью ВВС.

"Сейчас много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать население. Мы не делаем бустерную (вспомогательную - ред.) дозу. Сейчас наша основная стратегия - это ревакцинация через год", - сказал он.

культрных слов нет -" ...нутым нет покоя ". Прививайте от всех болезней , а не от одной. Есть куча более необходимых прививок. А не прививок от потери нюха.
у Хотаба такая работа просто. от меня один пост в два дня от Хотаба 3-4 в день .

Тут Вы правы, у каждого свои беды и работа. У кого-то в г.Львов надо ребенка в тулуб и варежки кутать ;)
stm
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