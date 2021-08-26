Ромасик написав:моя позиция - чтобы меня не трогали (как в Одессе)
Чтобы вас не трогать, как в Одессе, надо чтобы всюду было, как в Одессе. Потому что исключение не делает погоду.
Ромасик написав:Думаете, если бы в апреле не ввели локдаун, то пик действительно бы сместился на май? Или до сих пор бы росли?
Сложно предсказывать сценарии для Украины. Но есть множество сценариев у других стран. Например Чехия воздерживалась от жёстких ограничений вплоть до середины осени. Пробовали "переболеть". Не выдержали, когда смертность за месяц взлетела на 50% . Ввели локдаун с 22.10, но по инерции долетели до +70% в следующем месяце. https://www.dw.com/ru/chehija-vvela-lok ... a-55348086
(Смертность по месяцам у них была ранее на ветке.)
Примеры есть успешные, но не с вильнолюдем украинским. Они только в тех странах сработали, где народ выполнял рекомендации. Так как наша публика понимает только жёсткие меры, то у нас это не работало.
Ромасик написав: Штурму Капитолия карантин тоже никак не помешал
В любой демократической стране есть люди, которые бунтуют. Это нормально. Но это не означает, что они правы.
yama написав:от Хотаба 3-4 в день .
Больше. За 3-4 мне не заплатят.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 27 сер, 2021 16:35, всього редагувалось 4 разів.
Вкладчик1234 написав:МОЗ готовится повторно вакцинировать украинцев от коронавируса через год
Читати українською Предварительно - вакцины менять можно, однако точных рекомендаций пока еще нет. Министерство здравоохранения Украины планирует повторно вакцинировать украинцев от коронавируса через год. При этом пока не знают, можно ли будет менять при этом вакцины и прививать другим препаратом.
Об этом APnews пишет со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью ВВС.
"Сейчас много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать население. Мы не делаем бустерную (вспомогательную - ред.) дозу. Сейчас наша основная стратегия - это ревакцинация через год", - сказал он.
культрных слов нет -" ...нутым нет покоя ". Прививайте от всех болезней , а не от одной. Есть куча более необходимых прививок. А не прививок от потери нюха. у Хотаба такая работа просто. от меня один пост в два дня от Хотаба 3-4 в день .
Тут Вы правы, у каждого свои беды и работа. У кого-то в г.Львов надо ребенка в тулуб и варежки кутать
локдауны не имеют никакого отношения к смертям. Только пиар, профанация и крадивництво.
Ну, это Ваше личное мнение, которое совсем не обязательно истинно. А связь между локдауном и крадивництвом вообще как-то слабо просматривается.
Ещё пару слов о "гражданской позиции". Я тут недавно писал о Н. Зеландии. У них положение очень благополучное. Давно живут вполне себе спокойно. При населении 5 млн. у них 5 смертей и 659 случаев на 1 млн. И тестов на 1 млн. у них вдвое больше нашего. Но недавно нашли 1 (одного) заболевшего. И тут же ввели карантин, насколько помню, в 2 городах. Может, именно благодаря таким быстрым и резким действиям, они и живут спокойно, без общегосударственных локдаунов и массовых болезней и смертей? Как Вам кажется? Но Вы, конечно, можете продолжать троллить ковидзашуганных или как Вы там писали.
P.s.
моя позиция - чтобы меня не трогали (как в Одессе)
А Вас сегодня, когда обстановка более-менее спокойная, кто-то трогает?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 27 сер, 2021 17:00, всього редагувалось 2 разів.
Вкладчик1234 написав:...... Кому кажется, что вопрос про Одессу "с подвохом" - может заменить её на Бердянск, Кирилловку, Затоку и т.д.
Никакого подвоха. Просто не понимаю, почему Одесса? С тем же успехом могу заменить на Харьков, Днепр, ... Ситуация примерно та же.
Одесса - случайный выбор. Выбран достаточно большой город, с кучей туристов, генделыков и т.д., чтоб вакцинаторы не сказали, что выбрали маленький город "на 3 хаты". Ок, замените как Вам нравится. Почему там не как в Британии, Индии, Израиле, Японии?
yama написав:...... культрных слов нет -" ...нутым нет покоя ". Прививайте от всех болезней , а не от одной. Есть куча более необходимых прививок. А не прививок от потери нюха. ....
1. От всех болезней за государственный счёт слишком дорого. 2. Сколько случаев в год болезни Лайма, например, и ковида? Если бы была ещё какая-то инфекционная болезнь с такой же заразностью и летальностью, наверно, прививали бы. Более того, думаю, если бы ковид поражал не стариков, а детей с такими же результатами, то ковид-диссидентов было бы гораздо меньше. 3. У кого-то обходится потерей нюха, у кого-то потерей жизни. Да ещё в тяжёлом варианте.
Вкладчик1234 написав:Одесса - случайный выбор. Выбран достаточно большой город, с кучей туристов, генделыков и т.д., чтоб вакцинаторы не сказали, что выбрали маленький город "на 3 хаты". Ок, замените как Вам нравится. Почему там не как в Британии, Индии, Израиле, Японии?
А декабре и апреле тоже было "не так"? Уверены, что апрель не повторится?