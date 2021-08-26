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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:30

  Hotab написав:
  Ромасик написав:моя позиция - чтобы меня не трогали (как в Одессе)

Чтобы вас не трогать, как в Одессе, надо чтобы всюду было, как в Одессе. Потому что исключение не делает погоду.

  Ромасик написав:Думаете, если бы в апреле не ввели локдаун, то пик действительно бы сместился на май? Или до сих пор бы росли?


Сложно предсказывать сценарии для Украины. Но есть множество сценариев у других стран. Например Чехия воздерживалась от жёстких ограничений вплоть до середины осени. Пробовали "переболеть". Не выдержали, когда смертность за месяц взлетела на 50% . Ввели локдаун с 22.10, но по инерции долетели до +70% в следующем месяце.
https://www.dw.com/ru/chehija-vvela-lok ... a-55348086

(Смертность по месяцам у них была ранее на ветке.)

Примеры есть успешные, но не с вильнолюдем украинским. Они только в тех странах сработали, где народ выполнял рекомендации. Так как наша публика понимает только жёсткие меры, то у нас это не работало.

Да, не выдержали яйка у чехов. Хотя пик кривой такой же как в Украины - ноябрь, апрель и лето на убывание. Украину я так и не понял - то ли относить к категории идеологически правильной (с ограничениями), то ли вильнолюди...
Об Одессе: если в законе (природы) есть исключение, значит закон не верный. А локдаун - это даже не закон, а гипотеза.

Да, и локдаун - это попытка власти снять ответственность с себя. ОЧень большой хай подымается без локдауна. А так локдаун ввели, люди всеравно мрут, зато совесть чиста. А если бы умерло столько же но без локдауна, то министра бы под трибунал отправили.
Ромасик
 
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