Hotab написав:

Ромасик написав: моя позиция - чтобы меня не трогали (как в Одессе) моя позиция - чтобы меня не трогали (как в Одессе)

Ромасик написав: Думаете, если бы в апреле не ввели локдаун, то пик действительно бы сместился на май? Или до сих пор бы росли? Думаете, если бы в апреле не ввели локдаун, то пик действительно бы сместился на май? Или до сих пор бы росли?

Чтобы вас не трогать, как в Одессе, надо чтобы всюду было, как в Одессе. Потому что исключение не делает погоду.Сложно предсказывать сценарии для Украины. Но есть множество сценариев у других стран. Например Чехия воздерживалась от жёстких ограничений вплоть до середины осени. Пробовали "переболеть". Не выдержали, когда смертность за месяц взлетела на 50% . Ввели локдаун с 22.10, но по инерции долетели до +70% в следующем месяце.(Смертность по месяцам у них была ранее на ветке.)Примеры есть успешные, но не с вильнолюдем украинским. Они только в тех странах сработали, где народ выполнял рекомендации. Так как наша публика понимает только жёсткие меры, то у нас это не работало.