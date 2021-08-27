Ромасик написав:моя позиция - чтобы меня не трогали (как в Одессе)
Чтобы вас не трогать, как в Одессе, надо чтобы всюду было, как в Одессе. Потому что исключение не делает погоду.
Ромасик написав:Думаете, если бы в апреле не ввели локдаун, то пик действительно бы сместился на май? Или до сих пор бы росли?
Сложно предсказывать сценарии для Украины. Но есть множество сценариев у других стран. Например Чехия воздерживалась от жёстких ограничений вплоть до середины осени. Пробовали "переболеть". Не выдержали, когда смертность за месяц взлетела на 50% . Ввели локдаун с 22.10, но по инерции долетели до +70% в следующем месяце. https://www.dw.com/ru/chehija-vvela-lok ... a-55348086
(Смертность по месяцам у них была ранее на ветке.)
Примеры есть успешные, но не с вильнолюдем украинским. Они только в тех странах сработали, где народ выполнял рекомендации. Так как наша публика понимает только жёсткие меры, то у нас это не работало.
Да, не выдержали яйка у чехов. Хотя пик кривой такой же как в Украины - ноябрь, апрель и лето на убывание. Украину я так и не понял - то ли относить к категории идеологически правильной (с ограничениями), то ли вильнолюди... Об Одессе: если в законе (природы) есть исключение, значит закон не верный. А локдаун - это даже не закон, а гипотеза.
Да, и локдаун - это попытка власти снять ответственность с себя. ОЧень большой хай подымается без локдауна. А так локдаун ввели, люди всеравно мрут, зато совесть чиста. А если бы умерло столько же но без локдауна, то министра бы под трибунал отправили.
Главный санврач назвал три места, где чаще всего можно подхватить недуг: 1 семья, когда празднуют свадьбу, или какие-то большие домашние праздники без соблюдения правил; 2 профессиональные коллективы; 3 инфицирование за рубежом. Источник: интервью Кузина для BBC.
Переполненные маршрутки в час пик сюда не попали Наверное, потому что народ все время за рубежом или дома на свадьбах /праздниках А на работу все добираются исключительно на собственном транспорте По ком судил санврач
fler написав:Главный санврач назвал три места, где чаще всего можно подхватить недуг: 1 семья, когда празднуют свадьбу, или какие-то большие домашние праздники без соблюдения правил; 2 профессиональные коллективы; 3 инфицирование за рубежом. Источник: интервью Кузина для BBC.
Переполненные маршрутки в час пик сюда не попали Наверное, потому что народ все время за рубежом или дома на свадьбах /праздниках А на работу все добираются исключительно на собственном транспорте По ком судил санврач
Массовые сборища с диджеями Арахамией, Настей Лещенко, митинги "активистов" и т.д. - тоже не вошли