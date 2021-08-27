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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:30

  Hotab написав:
  Ромасик написав:моя позиция - чтобы меня не трогали (как в Одессе)

Чтобы вас не трогать, как в Одессе, надо чтобы всюду было, как в Одессе. Потому что исключение не делает погоду.

  Ромасик написав:Думаете, если бы в апреле не ввели локдаун, то пик действительно бы сместился на май? Или до сих пор бы росли?


Сложно предсказывать сценарии для Украины. Но есть множество сценариев у других стран. Например Чехия воздерживалась от жёстких ограничений вплоть до середины осени. Пробовали "переболеть". Не выдержали, когда смертность за месяц взлетела на 50% . Ввели локдаун с 22.10, но по инерции долетели до +70% в следующем месяце.
https://www.dw.com/ru/chehija-vvela-lok ... a-55348086

(Смертность по месяцам у них была ранее на ветке.)

Примеры есть успешные, но не с вильнолюдем украинским. Они только в тех странах сработали, где народ выполнял рекомендации. Так как наша публика понимает только жёсткие меры, то у нас это не работало.

Да, не выдержали яйка у чехов. Хотя пик кривой такой же как в Украины - ноябрь, апрель и лето на убывание. Украину я так и не понял - то ли относить к категории идеологически правильной (с ограничениями), то ли вильнолюди...
Об Одессе: если в законе (природы) есть исключение, значит закон не верный. А локдаун - это даже не закон, а гипотеза.

Да, и локдаун - это попытка власти снять ответственность с себя. ОЧень большой хай подымается без локдауна. А так локдаун ввели, люди всеравно мрут, зато совесть чиста. А если бы умерло столько же но без локдауна, то министра бы под трибунал отправили.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У США прогнозують до 100 тисяч смертей на добу внаслідок COVID-19
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ширнули 2ю дозу модерны, побочка бешенная.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:27

  vitaliian написав:ширнули 2ю дозу модерны, побочка бешенная.

Что именно бесит? Температура? Головная или другая боль? Тошнота?...
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Что именно бесит? Температура? Головная или другая боль?

Дисиденты))

Вы не ширяетесь? Кремень? Уже даже Ой+ вас предал, сдался на милость коновалов в халатах.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:41

Главный санврач назвал три места, где чаще всего можно подхватить недуг:
1 семья, когда празднуют свадьбу, или какие-то большие домашние праздники без соблюдения правил;
2 профессиональные коллективы;
3 инфицирование за рубежом.
Источник: интервью Кузина для BBC.

Переполненные маршрутки в час пик сюда не попали :? Наверное, потому что народ все время за рубежом или дома на свадьбах /праздниках :D А на работу все добираются исключительно на собственном транспорте :roll: По ком судил санврач :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:42

  fler написав:
  vitaliian написав:ширнули 2ю дозу модерны, побочка бешенная.

Что именно бесит? Температура? Головная или другая боль? Тошнота?...

Температура и в прямом смысле прибивает к постели на 1 день. На завтра всё ок. Но прибивает больше женщин, поэтому удивлена Виталиану :)
Востаннє редагувалось stm в П'ят 27 сер, 2021 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Переполненные маршрутки в час пик сюда не попали

Предполагаю, что фактор времени пребывания в контакте имеет значение. В маршрутке не часами, как на сливовых сабантуях, или на работе. Ну и летняя маршрутка вообще "решето" открытое.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:46

  fler написав:
  vitaliian написав:ширнули 2ю дозу модерны, побочка бешенная.

Что именно бесит? Температура? Головная или другая боль? Тошнота?...

головная боль и такая слабость встать не могу, как в первый день гриппа. На свет больно смотреть. Брадикардия. Температура норм.
  stm написав:поэтому удивлена Виталиану
я не меньше удивлён)
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 27 сер, 2021 19:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:47

  fler написав:Главный санврач назвал три места, где чаще всего можно подхватить недуг:
1 семья, когда празднуют свадьбу, или какие-то большие домашние праздники без соблюдения правил;
2 профессиональные коллективы;
3 инфицирование за рубежом.
Источник: интервью Кузина для BBC.

Переполненные маршрутки в час пик сюда не попали :? Наверное, потому что народ все время за рубежом или дома на свадьбах /праздниках :D А на работу все добираются исключительно на собственном транспорте :roll: По ком судил санврач :wink:

Массовые сборища с диджеями Арахамией, Настей Лещенко, митинги "активистов" и т.д. - тоже не вошли :)
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