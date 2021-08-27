fler написав:Главный санврач назвал три места, где чаще всего можно подхватить недуг: 1 семья, когда празднуют свадьбу, или какие-то большие домашние праздники без соблюдения правил; 2 профессиональные коллективы; 3 инфицирование за рубежом. Источник: интервью Кузина для BBC.
Переполненные маршрутки в час пик сюда не попали Наверное, потому что народ все время за рубежом или дома на свадьбах /праздниках А на работу все добираются исключительно на собственном транспорте По ком судил санврач
Массовые сборища с диджеями Арахамией, Настей Лещенко, митинги "активистов" и т.д. - тоже не вошли
ещё 24 на киевский парад 100 тыс человек пришло. безумие.
fler написав:Главный санврач назвал три места, где чаще всего можно подхватить недуг: 1 семья, когда празднуют свадьбу, или какие-то большие домашние праздники без соблюдения правил; 2 профессиональные коллективы; 3 инфицирование за рубежом. Источник: интервью Кузина для BBC.
Переполненные маршрутки в час пик сюда не попали Наверное, потому что народ все время за рубежом или дома на свадьбах /праздниках А на работу все добираются исключительно на собственном транспорте По ком судил санврач
После отставки Степанова в верхах МОЗ правит бал клика невменяемых самокатчиков. Их далекие от реалий мантры слушать - себя не уважать.
Кстати, киевские больницы вынуждены приостанавливать закупку медикаментов, финансирования не хватает даже на зарплаты персонала. Доходит до того, что врачи подрабатывающие у частников тырят там одноразовые перчатки для приема пациентов в госбольницах или используют повторно(такого трэша не было с суровых 90-ых).