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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3558355935603561>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:47

  Вкладчик1234 написав:
  fler написав:Главный санврач назвал три места, где чаще всего можно подхватить недуг:
1 семья, когда празднуют свадьбу, или какие-то большие домашние праздники без соблюдения правил;
2 профессиональные коллективы;
3 инфицирование за рубежом.
Источник: интервью Кузина для BBC.

Переполненные маршрутки в час пик сюда не попали :? Наверное, потому что народ все время за рубежом или дома на свадьбах /праздниках :D А на работу все добираются исключительно на собственном транспорте :roll: По ком судил санврач :wink:

Массовые сборища с диджеями Арахамией, Настей Лещенко, митинги "активистов" и т.д. - тоже не вошли :)
ещё 24 на киевский парад 100 тыс человек пришло. безумие.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:49

  fler написав:Главный санврач назвал три места, где чаще всего можно подхватить недуг:
1 семья, когда празднуют свадьбу, или какие-то большие домашние праздники без соблюдения правил;
2 профессиональные коллективы;
3 инфицирование за рубежом.
Источник: интервью Кузина для BBC.

Переполненные маршрутки в час пик сюда не попали :? Наверное, потому что народ все время за рубежом или дома на свадьбах /праздниках :D А на работу все добираются исключительно на собственном транспорте :roll: По ком судил санврач :wink:

После отставки Степанова в верхах МОЗ правит бал клика невменяемых самокатчиков. Их далекие от реалий мантры слушать - себя не уважать.

Кстати, киевские больницы вынуждены приостанавливать закупку медикаментов, финансирования не хватает даже на зарплаты персонала. Доходит до того, что врачи подрабатывающие у частников тырят там одноразовые перчатки для приема пациентов в госбольницах или используют повторно(такого трэша не было с суровых 90-ых).
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:03

  Hotab написав:Вы не ширяетесь? Кремень?


Я переболела в ноябре в легкой форме. Пока наблюдаю ситуацию со стороны, изучаю информацию из разных источников. Не вижу для себя необходимости в прививках в ближайшее время.

  Hotab написав:Уже даже Ой+ вас предал, сдался на милость коновалов в халатах.


У каждого свои убеждения и обстоятельства. Никакого предательства здесь нет.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:11

  Hotab написав:
  fler написав:Переполненные маршрутки в час пик сюда не попали

Предполагаю, что фактор времени пребывания в контакте имеет значение. В маршрутке не часами, как на сливовых сабантуях, или на работе. Ну и летняя маршрутка вообще "решето" открытое.


«Дельта» распространяется быстрее других штаммов. Время заражения составляет 5-10 секунд в отличие от 15 минут у менее контагиозных штаммов.
https://dila.ua/rus/news/covid-19-delta.html

Как видим, 15 минут проезда в маршрутке вполне может хватить.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:46

  vitaliian написав:ширнули 2ю дозу модерны, побочка бешенная.

какой пинг? :mrgreen: https://www.speedtest.net/
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Я переболела в ноябре в легкой форме.

Не знаю , даёт ли защиту именно лёгкая форма, но переболел + ширка говорят эффективнее намного.

Ну и где ноябрь, а где мы. Я, кстати тоже в ноябре.
Ну и сам пост об исследовании том самом.
Со ссылками.

https://www.facebook.com/10000363987885 ... 857974688/
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:52

  fler написав:«Дельта» распространяется быстрее других штаммов. Время заражения составляет 5-10 секунд в отличие от 15 минут у менее контагиозных штаммов.

я как технический человек не могу не спросить, как они время засекали?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:55

Ромасик , спидтестом же.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:58

  Hotab написав:Ромасик , спидтестом же.

разве что :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:02

  Hotab написав:
  fler написав:Я переболела в ноябре в легкой форме.

Не знаю , даёт ли защиту именно лёгкая форма, но переболел + ширка говорят эффективнее намного.

Ну и где ноябрь, а где мы. Я, кстати тоже в ноябре.
Ну и сам пост об исследовании том самом.
Со ссылками.

https://www.facebook.com/10000363987885 ... 857974688/

кста, а кто-то из местных чипированных отслеживает количество антител? Просто интересно. Раньше была версия, что их должно быть больше, чем у переболевших.
Ромасик
 
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