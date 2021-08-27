нужно иметь ввиду некоторые предосторожности с выводами, т.к при расчёте 13-кратного риска инфицирования брались всего 238 инфекций среди 16125 вакцинированных (1.5%), что сравнивалось с всего 19 повторными заболеваниями среди переболевших в группе аналогичного размера, т.е. числа очень маленькие для надёжной статистики. При расчёте повышенного риска госпитализации, оказалось, что среди 16125 людей в каждой группе было госпитализировано 8 вакцинированных и 1 переболевший, так что числа ещё меньше
Повышенные риски гематологических и сосудистых событий, которые привели к госпитализации или смерти, наблюдались в течение коротких интервалов времени после первых доз вакцин мРНК ChAdOx1 nCoV-19 и BNT162b2. Риски большинства из этих событий были значительно выше и продолжительнее после заражения SARS-CoV-2, чем после вакцинации в той же популяции.