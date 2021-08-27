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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3558355935603561

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Раньше была версия, что их должно быть больше, чем у переболевших

Была версия, что эти цифры в попугаях. Вплоть,что разные лаборатории,разные методики.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:13

  Hotab написав:
Ну и сам пост об исследовании том самом.
Со ссылками.

https://www.facebook.com/10000363987885 ... 857974688/


Как и предполагалось, статистика кривая

нужно иметь ввиду некоторые предосторожности с выводами, т.к при расчёте 13-кратного риска инфицирования брались всего 238 инфекций среди 16125 вакцинированных (1.5%), что сравнивалось с всего 19 повторными заболеваниями среди переболевших в группе аналогичного размера, т.е. числа очень маленькие для надёжной статистики. При расчёте повышенного риска госпитализации, оказалось, что среди 16125 людей в каждой группе было госпитализировано 8 вакцинированных и 1 переболевший, так что числа ещё меньше


Вот еще про тромбозы -
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1931

Повышенные риски гематологических и сосудистых событий, которые привели к госпитализации или смерти, наблюдались в течение коротких интервалов времени после первых доз вакцин мРНК ChAdOx1 nCoV-19 и BNT162b2. Риски большинства из этих событий были значительно выше и продолжительнее после заражения SARS-CoV-2, чем после вакцинации в той же популяции.


и немного занимательной статистики - https://yesylevskyy.medium.com/%D0%B2-% ... 5cf22f163d
IgA
 
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