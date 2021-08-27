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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3558355935603561

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Раньше была версия, что их должно быть больше, чем у переболевших

Была версия, что эти цифры в попугаях. Вплоть,что разные лаборатории,разные методики.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:13

  Hotab написав:
Ну и сам пост об исследовании том самом.
Со ссылками.

https://www.facebook.com/10000363987885 ... 857974688/


Как и предполагалось, статистика кривая

нужно иметь ввиду некоторые предосторожности с выводами, т.к при расчёте 13-кратного риска инфицирования брались всего 238 инфекций среди 16125 вакцинированных (1.5%), что сравнивалось с всего 19 повторными заболеваниями среди переболевших в группе аналогичного размера, т.е. числа очень маленькие для надёжной статистики. При расчёте повышенного риска госпитализации, оказалось, что среди 16125 людей в каждой группе было госпитализировано 8 вакцинированных и 1 переболевший, так что числа ещё меньше


Вот еще про тромбозы -
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1931

Повышенные риски гематологических и сосудистых событий, которые привели к госпитализации или смерти, наблюдались в течение коротких интервалов времени после первых доз вакцин мРНК ChAdOx1 nCoV-19 и BNT162b2. Риски большинства из этих событий были значительно выше и продолжительнее после заражения SARS-CoV-2, чем после вакцинации в той же популяции.


и немного занимательной статистики - https://yesylevskyy.medium.com/%D0%B2-% ... 5cf22f163d
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:20

IgA ,

немного занимательной статистики - https://yesylevskyy.medium.com/%D0%B2-% ... 5cf22f163d


Я о глупости,которую тут носили "а в Израиле в больнице больше привитых ,чем непривитых " говорил месяца полтора назад. Затем неделю назад повторил. Тут просто неспособность у антиваксов воспринимать информацию. Иного не может быть объяснения.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:22

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Раньше была версия, что их должно быть больше, чем у переболевших

Была версия, что эти цифры в попугаях. Вплоть,что разные лаборатории,разные методики.

та я тоже пытался найти норму для вакцинированных, но так и не смог сравнить.
У меня в тестах IgG используются реф значения:
>1.1 Позитивний
0.9-1 Невизначений
<0.9 Негативний
Значит для 1 есть како-то определенное количество миньонов.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:32

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:Раньше была версия, что их должно быть больше, чем у переболевших

Была версия, что эти цифры в попугаях. Вплоть,что разные лаборатории,разные методики.

та я тоже пытался найти норму для вакцинированных, но так и не смог сравнить.
У меня в тестах IgG используются реф значения:
>1.1 Позитивний
0.9-1 Невизначений
<0.9 Негативний
Значит для 1 есть како-то определенное количество миньонов.

А где тестировались?
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:37


Буквы молодцы!
Учатся у наших форумчан-диссидентов. В заголовке громко 100 тыс. смертей в сутки, в тексте тихонечко "до 1 грудня" (за 3 с лишним месяца). :)
Лучше было дать ссылку на оригинал - https://apnews.com/article/science-health-coronavirus-pandemic-6df4471c64e40e7e319ae368d4c1db0b
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:54

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Переполненные маршрутки в час пик сюда не попали

Предполагаю, что фактор времени пребывания в контакте имеет значение. В маршрутке не часами, как на сливовых сабантуях, или на работе. Ну и летняя маршрутка вообще "решето" открытое.


«Дельта» распространяется быстрее других штаммов. Время заражения составляет 5-10 секунд в отличие от 15 минут у менее контагиозных штаммов.
https://dila.ua/rus/news/covid-19-delta.html

Как видим, 15 минут проезда в маршрутке вполне может хватить.

Если дельта так распространяется, то ей все бы уже давно переболели.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:08

  stm написав:А где тестировались?

Нова диагностика
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:29

  ЛАД написав:Лучше было дать ссылку на оригинал - https://apnews.com/article/science-health-coronavirus-pandemic-6df4471c64e40e7e319ae368d4c1db0b

But the model also says many of those deaths can be averted if Americans change their ways.

“We can save 50,000 lives simply by wearing masks. That’s how important behaviors are,” said Ali Mokdad, a professor of health metrics sciences at the University of Washington in Seattle who is involved in the making of the projections.
...
The number of vaccinations dispensed per day has climbed around 80% over the past month to an average of about 900,000

гг, 50К он спасет. Пиши 150, все равно никто не проверит, т.к это никогда не произойдет. Судя по риторике, белые вильнолюди клали на маски так как и наши))
И скорость чипирования как-то не впечатляет по сравнению с нашими 140К. Или кто-то привирает...
Ромасик
 
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