нужно иметь ввиду некоторые предосторожности с выводами, т.к при расчёте 13-кратного риска инфицирования брались всего 238 инфекций среди 16125 вакцинированных (1.5%), что сравнивалось с всего 19 повторными заболеваниями среди переболевших в группе аналогичного размера, т.е. числа очень маленькие для надёжной статистики. При расчёте повышенного риска госпитализации, оказалось, что среди 16125 людей в каждой группе было госпитализировано 8 вакцинированных и 1 переболевший, так что числа ещё меньше
Повышенные риски гематологических и сосудистых событий, которые привели к госпитализации или смерти, наблюдались в течение коротких интервалов времени после первых доз вакцин мРНК ChAdOx1 nCoV-19 и BNT162b2. Риски большинства из этих событий были значительно выше и продолжительнее после заражения SARS-CoV-2, чем после вакцинации в той же популяции.
Я о глупости,которую тут носили "а в Израиле в больнице больше привитых ,чем непривитых " говорил месяца полтора назад. Затем неделю назад повторил. Тут просто неспособность у антиваксов воспринимать информацию. Иного не может быть объяснения.
Ромасик написав:Раньше была версия, что их должно быть больше, чем у переболевших
Была версия, что эти цифры в попугаях. Вплоть,что разные лаборатории,разные методики.
та я тоже пытался найти норму для вакцинированных, но так и не смог сравнить. У меня в тестах IgG используются реф значения: >1.1 Позитивний 0.9-1 Невизначений <0.9 Негативний Значит для 1 есть како-то определенное количество миньонов.
Ромасик написав:Раньше была версия, что их должно быть больше, чем у переболевших
Была версия, что эти цифры в попугаях. Вплоть,что разные лаборатории,разные методики.
та я тоже пытался найти норму для вакцинированных, но так и не смог сравнить. У меня в тестах IgG используются реф значения: >1.1 Позитивний 0.9-1 Невизначений <0.9 Негативний Значит для 1 есть како-то определенное количество миньонов.
But the model also says many of those deaths can be averted if Americans change their ways.
“We can save 50,000 lives simply by wearing masks. That’s how important behaviors are,” said Ali Mokdad, a professor of health metrics sciences at the University of Washington in Seattle who is involved in the making of the projections. ... The number of vaccinations dispensed per day has climbed around 80% over the past month to an average of about 900,000
гг, 50К он спасет. Пиши 150, все равно никто не проверит, т.к это никогда не произойдет. Судя по риторике, белые вильнолюди клали на маски так как и наши)) И скорость чипирования как-то не впечатляет по сравнению с нашими 140К. Или кто-то привирает...
Как видим, 15 минут проезда в маршрутке вполне может хватить.
Если дельта так распространяется, то ей все бы уже давно переболели.
Похоже, рекламная статья: 'Мы самые крутые! Все к нам на анализы!". Ну и параллельно запугать, чтобы побольше бежали на анализы. При времени заражения 5-15 сек практически любой мимолётный контакт = гарантированному заражению.