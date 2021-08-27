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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:47
ЛАД написав:
Похоже, рекламная статья: 'Мы самые крутые! Все к нам на анализы!".
Ну и параллельно запугать, чтобы побольше бежали на анализы.
При времени заражения 5-15 сек практически любой мимолётный контакт = гарантированному заражению.
Про 5-15 сек вроде говорил Комаровский еще в начале появления Дельты, ссылаясь на какие-то исследования.
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