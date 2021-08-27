Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:47
ЛАД написав:
Похоже, рекламная статья: 'Мы самые крутые! Все к нам на анализы!".
Ну и параллельно запугать, чтобы побольше бежали на анализы.
При времени заражения 5-15 сек практически любой мимолётный контакт = гарантированному заражению.
Про 5-15 сек вроде говорил Комаровский еще в начале появления Дельты, ссылаясь на какие-то исследования.
Starikan
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Додано: Суб 28 сер, 2021 03:54
Hotab написав: Ромасик написав:
Раньше была версия, что их должно быть больше, чем у переболевших
Была версия, что эти цифры в попугаях. Вплоть,что разные лаборатории,разные методики.
А что есть какие-то особенные иммуноглобулины от короновируса ?
Вам морочат голову.
IgM и IgG организм вырабатывает на любую заразу и воспаление.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98% ... BD%D1%8B_G https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98% ... BD%D1%8B_M
По идее человек с флюсом и гнилым зубом наиболее защищён от короновируса, т.к. количество IgG и IgM у него просто зашкаливает.
andrein
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Додано: Суб 28 сер, 2021 05:15
andrein
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