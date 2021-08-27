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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3559356035613562

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:47

  ЛАД написав: Похоже, рекламная статья: 'Мы самые крутые! Все к нам на анализы!".
Ну и параллельно запугать, чтобы побольше бежали на анализы.
При времени заражения 5-15 сек практически любой мимолётный контакт = гарантированному заражению.

Про 5-15 сек вроде говорил Комаровский еще в начале появления Дельты, ссылаясь на какие-то исследования.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 03:54

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Раньше была версия, что их должно быть больше, чем у переболевших

Была версия, что эти цифры в попугаях. Вплоть,что разные лаборатории,разные методики.

А что есть какие-то особенные иммуноглобулины от короновируса ?
Вам морочат голову. :)
IgM и IgG организм вырабатывает на любую заразу и воспаление.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98% ... BD%D1%8B_G

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98% ... BD%D1%8B_M

По идее человек с флюсом и гнилым зубом наиболее защищён от короновируса, т.к. количество IgG и IgM у него просто зашкаливает. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 05:15

andrein
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