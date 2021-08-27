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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3559356035613562

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:47

  ЛАД написав: Похоже, рекламная статья: 'Мы самые крутые! Все к нам на анализы!".
Ну и параллельно запугать, чтобы побольше бежали на анализы.
При времени заражения 5-15 сек практически любой мимолётный контакт = гарантированному заражению.

Про 5-15 сек вроде говорил Комаровский еще в начале появления Дельты, ссылаясь на какие-то исследования.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 03:54

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Раньше была версия, что их должно быть больше, чем у переболевших

Была версия, что эти цифры в попугаях. Вплоть,что разные лаборатории,разные методики.

А что есть какие-то особенные иммуноглобулины от короновируса ?
Вам морочат голову. :)
IgM и IgG организм вырабатывает на любую заразу и воспаление.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98% ... BD%D1%8B_G

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98% ... BD%D1%8B_M

По идее человек с флюсом и гнилым зубом наиболее защищён от короновируса, т.к. количество IgG и IgM у него просто зашкаливает. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 05:15

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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 07:29

Coca-Cola даёт ложноположительный результат в экспресс-тесте

Вместо обычных образцов мазка из носа или горла были протестированы несколько образцов напитков. Среди тестируемых растворов были минеральная вода, четыре водных раствора таблеток подсластителя и 14 безалкогольных напитков, таких как Coca Cola, Sprite, Fanta, различные фруктовые соки и другие.

В исследовательской работе, ранее опубликованной в виде препринта, учёные изучили вопрос о том, почему кола приводит к ложноположительному результату коронавирусного экспресс-теста

По словам Шнедлица, тесты представляют собой "в принципе чистым, массовым перераспределением налоговых денег в пользу фармацевтической промышленности".
https://www.epochtimes.com.ua/ru/novost ... deo-137873
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 07:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Согласно британскому исследованию, вакцинационная защита коронарнавирусных вакцин от Biontech/Pfizer и Astrazeneca ослабевают менее чем за шесть месяцев. https://www.epochtimes.com.ua/ru/novost ... cev-138301
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 07:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Уже даже Ой+ вас предал, сдался на милость коновалов в халатах.


Знову ви в своєму стилі приписуєте щось своє опонентам. Я ніколи не заявляв, що не буду вакцинуватись. Чи можете навести зворотні цитати? Десь подавав дані про недовіру громадян до китайських вакцин і їх не достатньо високу ефективність. До речі модерна хоча має найвищу ефективність, але від захворювання дельтою тільки 64% дає.
З другого боку вже після другої дози вичитав.
Трохи більше людей мали побічні ефекти після другого щеплення Moderna – 81,9% – але це все одно означає, що приблизно кожен п'ятий пацієнт відчував себе добре. https://life.pravda.com.ua/projects/zap ... 21/245681/

Сам вчора цілий день температурив. Вакцинування мені потрібно і щоб не мати проблем на роботі, жаль, що зараз термін тільки півроку.
Ну але вже по модерні - наразі тільки на другу дозу надають.
Проти чого виступав, то проти локдаунів. Бо це так як в середньовіччі лікували випускаючи кров.
Взагалі абсурдна ситуація - дітей позбавляють можливості реалізовувати право на освіту, дорослих на роботу і заробіток, щоб уберегти групу +65, а представники цієї групи якраз і не спішать вакцинуватись. Тому на перспективу більше на самовідповідальність. Хочеш вчитись очно - май таке право, хочеш дистанційно - май і таку можливість і т.д. Але зась загальним локдаунам, особливо таким, як мали місце в січні, наприклад, людям не дають працювати, а Буковель гуде.
Я не відслідковую всю гілку і тому прохання до п.Hotab, якщо типа видаєте мою позицію, то з цитатами, а не у своєму переказі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 09:02

  vitaliian написав:
В исследовательской работе, ранее опубликованной в виде препринта, учёные изучили вопрос о том, почему кола приводит к ложноположительному результату коронавирусного экспресс-теста

По словам Шнедлица, тесты представляют собой "в принципе чистым, массовым перераспределением налоговых денег в пользу фармацевтической промышленности".
https://www.epochtimes.com.ua/ru/novost ... deo-137873


Любая жидкость, кислотность которой достаточна чтобы перебить буферный раствор теста приводит к такому результату. Тестирование предполагает правильное использование тестов.
Никто же не вопит про заговор автопроизводителей когда машина с бензиновым двигателем глохнет после заливки в нее дизеля?

А что есть какие-то особенные иммуноглобулины от короновируса ?
Вам морочат голову. :)
IgM и IgG организм вырабатывает на любую заразу и воспаление.


Ваши познания в иммунологии огорчают меня
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