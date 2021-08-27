Про 5-15 сек вроде говорил Комаровский еще в начале появления Дельты, ссылаясь на какие-то исследования.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:47
Про 5-15 сек вроде говорил Комаровский еще в начале появления Дельты, ссылаясь на какие-то исследования.
Додано: Суб 28 сер, 2021 03:54
А что есть какие-то особенные иммуноглобулины от короновируса ?
Вам морочат голову.
IgM и IgG организм вырабатывает на любую заразу и воспаление.
По идее человек с флюсом и гнилым зубом наиболее защищён от короновируса, т.к. количество IgG и IgM у него просто зашкаливает.
Додано: Суб 28 сер, 2021 07:29
Coca-Cola даёт ложноположительный результат в экспресс-тесте
Додано: Суб 28 сер, 2021 07:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 28 сер, 2021 07:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Знову ви в своєму стилі приписуєте щось своє опонентам. Я ніколи не заявляв, що не буду вакцинуватись. Чи можете навести зворотні цитати? Десь подавав дані про недовіру громадян до китайських вакцин і їх не достатньо високу ефективність. До речі модерна хоча має найвищу ефективність, але від захворювання дельтою тільки 64% дає.
З другого боку вже після другої дози вичитав.
Сам вчора цілий день температурив. Вакцинування мені потрібно і щоб не мати проблем на роботі, жаль, що зараз термін тільки півроку.
Ну але вже по модерні - наразі тільки на другу дозу надають.
Проти чого виступав, то проти локдаунів. Бо це так як в середньовіччі лікували випускаючи кров.
Взагалі абсурдна ситуація - дітей позбавляють можливості реалізовувати право на освіту, дорослих на роботу і заробіток, щоб уберегти групу +65, а представники цієї групи якраз і не спішать вакцинуватись. Тому на перспективу більше на самовідповідальність. Хочеш вчитись очно - май таке право, хочеш дистанційно - май і таку можливість і т.д. Але зась загальним локдаунам, особливо таким, як мали місце в січні, наприклад, людям не дають працювати, а Буковель гуде.
Я не відслідковую всю гілку і тому прохання до п.Hotab, якщо типа видаєте мою позицію, то з цитатами, а не у своєму переказі.
Додано: Суб 28 сер, 2021 09:02
Любая жидкость, кислотность которой достаточна чтобы перебить буферный раствор теста приводит к такому результату. Тестирование предполагает правильное использование тестов.
Никто же не вопит про заговор автопроизводителей когда машина с бензиновым двигателем глохнет после заливки в нее дизеля?
Ваши познания в иммунологии огорчают меня
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