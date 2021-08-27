ЛАД написав: Похоже, рекламная статья: 'Мы самые крутые! Все к нам на анализы!". Ну и параллельно запугать, чтобы побольше бежали на анализы. При времени заражения 5-15 сек практически любой мимолётный контакт = гарантированному заражению.
Про 5-15 сек вроде говорил Комаровский еще в начале появления Дельты, ссылаясь на какие-то исследования.
Вы знаете, время заражения 15 минут я ещё могу понять. За такое время как-то могут усредниться начальные условия. 5-15 секунд, по-моему, несколько смешно. При таком времени надо чётко оговаривать условия при которых получены такие результаты. Вы просто постояли рядом с больным, прошли мимо него, или он говорил в вашу сторону, или кашлял, или что ещё. В какой стадии находится больной. Время 5-15 секунд можно называть только при стандартных условиях эксперимента. К примеру, дали человеку подышать воздухом с фиксированным содержанием вируса. Но сильно сомневаюсь, что ставились такие эксперименты.
Ой+ написав:до п.Hotab, якщо типа видаєте мою позицію, то з цитатами, а не у своєму переказі.
Відразу після того, як ви покажете цитату моїх слів, яку ви тут озвучили.
Ой+ написав:А переможець олімпіад по хамству полірнувшись пивасиком доведе, що навіть смерть 100 річних скоротить показники тривалості життя на 5-10 років, бо так би всі жили вічно і працювати та і навчатись зовсім не потрібно, краще локдаунитись.
А поки що я покажу , в додаток до вже відомого вашого "нема ніякої смертності, то демографічні хвилі", ваше більш раніше ставлення до вакцинації.
Ой+ написав: приємні звістки для перехворівших:
Люди, которые переболели COVID-19, имеют более стойкий иммунитет к коронавирусу, чем те, кому вводят вакцину. Об этом сообщила в интервью "Апострофу" главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград. По ее словам, полученные данные свидетельствуют о том, что иммунитет после болезни держится больше года. https://apostrophe.ua/news/society/2021 ... vet/233315
Ой+ написав:ЛАД Реальна хвороба дає стійкіший імунітет ніж один укол по різних джерелах.
Та іронічне:
Ой+ написав:Треба продовжувати компанію, бажано, щоб на все наступне життя кожен повинен був вакцинуватись, що півроку
Ну и ваше эпическое "после болезни иммунитет на года, а может даже на десятки лет". И это я не исследую (но ранее упоминались) ваши лайки тем,кто таскал на ветку "вакцина убийца". Вам это все заходило очень даже.
После этого всего очень странно видеть вас в рядах вакцинаторщиков. Если вас заставили на работе и не разрешают это говорить - дайте знать как-то. Там, например , точку жирную поставьте после фразы "люблю вакцину". Чтоб только мы поняли.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 сер, 2021 11:02, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:шах и мат пишущим, что вакцинирование в Израиле оказалось неэффективным против Ковид-19.
А може шах і мат тим хто вважає що вакцинація 100% населення-це єдиновірний варіант? Для 50% населення світу ( група 0-40) -вакцинація що слону дробина, потрібність міфічна, шкідливість-можлива, особливо якщо згадати що термін дії 6 місяців і не на всі штами і не захищає від захворювання,а отже все одно цей вакцинований буде переносчиком вірусу Для 25% населення світу ( група 40-60) - питання таке саме як до тих хто вакцинується від грипу...станом на сьогодні таких менше 1% , може цей 1% і виграє, а може програє. Для 25% тих хто залишились(група 60+..) - вакцинування більш потрібне ніж не потрібне, але навіть тут все індивідуально, при чому як на мене то вакцинуватись в цій групі треба один курс, а не повторювати курси кожних 6 місяців....
yanyura написав:шах и мат пишущим, что вакцинирование в Израиле оказалось неэффективным против Ковид-19.
А може шах і мат ....
А вот если бы вы сперва прочитали саму статью (https://bit.ly/2Y99gtD), то такую глупость не написали бы, т.к. в статье приводятся реальные цифры (в отличие от синтезированных вами) по группам 50-, 50+, отдельно вакцинированным и невакцинированным.
yanyura написав:шах и мат пишущим, что вакцинирование в Израиле оказалось неэффективным против Ковид-19.
А може шах і мат тим хто вважає що вакцинація 100% населення-це єдиновірний варіант? Для 50% населення світу ( група 0-40) -вакцинація що слону дробина, потрібність міфічна, шкідливість-можлива, особливо якщо згадати що термін дії 6 місяців і не на всі штами і не захищає від захворювання,а отже все одно цей вакцинований буде переносчиком вірусу Для 25% населення світу ( група 40-60) - питання таке саме як до тих хто вакцинується від грипу...станом на сьогодні таких менше 1% , може цей 1% і виграє, а може програє. Для 25% тих хто залишились(група 60+..) - вакцинування більш потрібне ніж не потрібне, але навіть тут все індивідуально, при чому як на мене то вакцинуватись в цій групі треба один курс, а не повторювати курси кожних 6 місяців....
Я позавчера получил 2 фазу чипирования Модерной. Прошло легче, чем первая (тогда была один день температура и сонливость) П.С.сам переболел в ноябре, в среднем - без госпитализации, но температура выше 40
yanyura написав:в статье приводятся реальные цифры
В мене є реальні офіційні цифри по віковим групам подобово+наростаючим , від початку епідемії і по два тижні назад,по 12 країнам світу від США до Монголії. Тому я не користуюсь тим що мені навязують-а аналізую сам. При чому Ви чомусь промовчали про групу 0-40..а це 50% населення світу І чомусь не говорите про групу 40-60..а чомусь тільки про 50-55..тобто мікрошматочок мінішматочка...і забули , що я писав що для цієї групи можна думати про вакцинування...але на мій погляд - не варто.
stm написав:Будивельник, это про Вас и ваш подсчёт.
Я йому про Фому..а він мені про Єрєму.... 1 Чи є в групі 0-40 захворювання з важким перебігом у величинах більших ніж розмір статистичної похибки? Немає, а раз так то кількість вакцинованих до не вакцинованих у варіанті важких захворювань..це взагалі не про цю групу. В цій групі знаходиться 50% населення Землі...то якого милого натягувати сову на глобус в цьому питанні? 2 Про групу 40-60...там є особи,які хронічно хворі, а раз так то по стану своїх життєвих сил=віку 60+...цій підгрупі в групі - необхідна вакцинація, усім іншим - ні, бо вони потрапляють в ту саму ситуацію що й люди в групі 0-40 3 Про групу 60+ Як правило в цій групі вже всі хронічно хворі на те чи інше захворювання, а тому в ній необхідна вакцинація..але один курс..бо кожен курс це провокація мікрозахворювання..а тому якщо людина перенесла легко - то висока ймовірність(але не 100% а всього 64%) що важко не захворіє З іншого боку Якщо кожних 6 місяців, людині колоти дві дози..тобто щокварталу викликати мікрозахворювання...то певна частка людей помре від перенавантаження імунної системи у випадках коли вона не встигла відновитись А чим старший вік...тим повільніші процеси відновлення
тепер розумієте про що я..чи нагла кров з вакциною очі залила?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 28 сер, 2021 10:49, всього редагувалось 1 раз.