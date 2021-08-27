Додано: Суб 28 сер, 2021 10:47

stm написав: Будивельник, это про Вас и ваш подсчёт. Будивельник, это про Вас и ваш подсчёт.

Я йому про Фому..а він мені про Єрєму....1 Чи є в групі 0-40 захворювання з важким перебігом у величинах більших ніж розмір статистичної похибки?Немає, а раз так то кількість вакцинованих до не вакцинованих у варіанті важких захворювань.....то якого милого натягувати сову на глобус в цьому питанні?2 Про групу 40-60...там є особи,які хронічно хворі, а раз так то по стану своїх життєвих сил=віку 60+...цій підгрупі в групі - необхідна вакцинація, усім іншим - ні, бо вони потрапляють в ту саму ситуацію що й люди в групі 0-403 Про групу 60+Як правило в цій групі вже всі хронічно хворі на те чи інше захворювання, а тому в ній необхідна вакцинація..алеодин курс..бо кожен курс це провокація мікрозахворювання..а тому якщо людина перенесла легко - то висока ймовірність(але не 100% а всього 64%) що важко не захворієЗ іншого бокуЯкщо кожних 6 місяців, людині колоти дві дози..тобто щокварталу викликати мікрозахворювання...то певна частка людей помре від перенавантаження імунної системи у випадках коли вона не встигла відновитисьА чим старший вік...тим повільніші процеси відновленнятепер розумієте про що я..чи нагла кров з вакциною очі залила?