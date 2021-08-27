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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3561356235633564>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 09:51

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Похоже, рекламная статья: 'Мы самые крутые! Все к нам на анализы!".
Ну и параллельно запугать, чтобы побольше бежали на анализы.
При времени заражения 5-15 сек практически любой мимолётный контакт = гарантированному заражению.

Про 5-15 сек вроде говорил Комаровский еще в начале появления Дельты, ссылаясь на какие-то исследования.

Вы знаете, время заражения 15 минут я ещё могу понять. За такое время как-то могут усредниться начальные условия.
5-15 секунд, по-моему, несколько смешно. При таком времени надо чётко оговаривать условия при которых получены такие результаты. Вы просто постояли рядом с больным, прошли мимо него, или он говорил в вашу сторону, или кашлял, или что ещё. В какой стадии находится больной.
Время 5-15 секунд можно называть только при стандартных условиях эксперимента. К примеру, дали человеку подышать воздухом с фиксированным содержанием вируса. Но сильно сомневаюсь, что ставились такие эксперименты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:до п.Hotab, якщо типа видаєте мою позицію, то з цитатами, а не у своєму переказі.


Відразу після того, як ви покажете цитату моїх слів, яку ви тут озвучили.

  Ой+ написав:А переможець олімпіад по хамству полірнувшись пивасиком доведе, що навіть смерть 100 річних скоротить показники тривалості життя на 5-10 років, бо так би всі жили вічно і працювати та і навчатись зовсім не потрібно, краще локдаунитись.




А поки що я покажу , в додаток до вже відомого вашого "нема ніякої смертності, то демографічні хвилі", ваше більш раніше ставлення до вакцинації.


  Ой+ написав: приємні звістки для перехворівших:
Люди, которые переболели COVID-19, имеют более стойкий иммунитет к коронавирусу, чем те, кому вводят вакцину.
Об этом сообщила в интервью "Апострофу" главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград.
По ее словам, полученные данные свидетельствуют о том, что иммунитет после болезни держится больше года. https://apostrophe.ua/news/society/2021 ... vet/233315



  Ой+ написав:ЛАД Реальна хвороба дає стійкіший імунітет ніж один укол по різних джерелах.



Та іронічне:

  Ой+ написав:Треба продовжувати компанію, бажано, щоб на все наступне життя кожен повинен був вакцинуватись, що півроку

Ну и ваше эпическое "после болезни иммунитет на года, а может даже на десятки лет".
И это я не исследую (но ранее упоминались) ваши лайки тем,кто таскал на ветку "вакцина убийца". Вам это все заходило очень даже.

После этого всего очень странно видеть вас в рядах вакцинаторщиков. Если вас заставили на работе и не разрешают это говорить - дайте знать как-то. Там, например , точку жирную поставьте после фразы "люблю вакцину". Чтоб только мы поняли.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 сер, 2021 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:05

  IgA написав:...
и немного занимательной статистики - https://yesylevskyy.medium.com/%D0%B2-% ... 5cf22f163d

Вот это ваше
В Израиле все хорошо, не дождетесь

Как антивакцинаторы манипулируют статистикой

Семен Есилевский
20 hours ago

https://bit.ly/2Y99gtD

шах и мат пишущим, что вакцинирование в Израиле оказалось неэффективным против Ковид-19.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:21

  yanyura написав:шах и мат пишущим, что вакцинирование в Израиле оказалось неэффективным против Ковид-19.
А може шах і мат тим хто вважає що вакцинація 100% населення-це єдиновірний варіант?
Для 50% населення світу ( група 0-40) -вакцинація що слону дробина, потрібність міфічна, шкідливість-можлива, особливо якщо згадати що термін дії 6 місяців і не на всі штами і не захищає від захворювання,а отже все одно цей вакцинований буде переносчиком вірусу
Для 25% населення світу ( група 40-60) - питання таке саме як до тих хто вакцинується від грипу...станом на сьогодні таких менше 1% , може цей 1% і виграє, а може програє.
Для 25% тих хто залишились(група 60+..) - вакцинування більш потрібне ніж не потрібне, але навіть тут все індивідуально, при чому як на мене то вакцинуватись в цій групі треба один курс, а не повторювати курси кожних 6 місяців....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:28

  budivelnik написав:
  yanyura написав:шах и мат пишущим, что вакцинирование в Израиле оказалось неэффективным против Ковид-19.
А може шах і мат ....

А вот если бы вы сперва прочитали саму статью (https://bit.ly/2Y99gtD), то такую глупость не написали бы, т.к. в статье приводятся реальные цифры (в отличие от синтезированных вами) по группам 50-, 50+, отдельно вакцинированным и невакцинированным.

"Не читал и не собираюсь читать, но осуждаю!" (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:35

  budivelnik написав:
  yanyura написав:шах и мат пишущим, что вакцинирование в Израиле оказалось неэффективным против Ковид-19.
А може шах і мат тим хто вважає що вакцинація 100% населення-це єдиновірний варіант?
Для 50% населення світу ( група 0-40) -вакцинація що слону дробина, потрібність міфічна, шкідливість-можлива, особливо якщо згадати що термін дії 6 місяців і не на всі штами і не захищає від захворювання,а отже все одно цей вакцинований буде переносчиком вірусу
Для 25% населення світу ( група 40-60) - питання таке саме як до тих хто вакцинується від грипу...станом на сьогодні таких менше 1% , може цей 1% і виграє, а може програє.
Для 25% тих хто залишились(група 60+..) - вакцинування більш потрібне ніж не потрібне, але навіть тут все індивідуально, при чому як на мене то вакцинуватись в цій групі треба один курс, а не повторювати курси кожних 6 місяців....

Будивельник, это про Вас и ваш подсчёт. Посмотрите последнюю табличку, там по возрастам разбили вакцинированных и не вакцинированных ;)
https://nv.ua/opinion/koronavirus-o-chem-govoryat-izrailskie-dannye-o-vakcinacii-poslednie-novosti-50179749.html
Эта статья вообще про вас.
А этот же автор с тезисом "Защитим права завшивленных!" мне вообще лёг. Я теперь юриста и Вкладчика только так ассоциирую :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliian написав:ширнули 2ю дозу модерны, побочка бешенная.
Я позавчера получил 2 фазу чипирования Модерной. Прошло легче, чем первая (тогда была один день температура и сонливость)
П.С.сам переболел в ноябре, в среднем - без госпитализации, но температура выше 40
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:в статье приводятся реальные цифры
В мене є реальні офіційні цифри по віковим групам подобово+наростаючим , від початку епідемії і по два тижні назад,по 12 країнам світу від США до Монголії.
Тому я не користуюсь тим що мені навязують-а аналізую сам.
При чому
Ви чомусь промовчали про групу 0-40..а це 50% населення світу
І чомусь не говорите про групу 40-60..а чомусь тільки про 50-55..тобто мікрошматочок мінішматочка...і забули , що я писав що для цієї групи можна думати про вакцинування...але на мій погляд - не варто.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:43

  budivelnik написав:...
В мене є реальні офіційні цифри по віковим групам подобово+наростаючим , від початку епідемії і по два тижні назад,по 12 країнам світу від США до Монголії.

Викладіть, будь ласка. Подивимось.
Можливо, Ви нас нарешті переконаєте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Будивельник, это про Вас и ваш подсчёт.
Я йому про Фому..а він мені про Єрєму....
1 Чи є в групі 0-40 захворювання з важким перебігом у величинах більших ніж розмір статистичної похибки?
Немає, а раз так то кількість вакцинованих до не вакцинованих у варіанті важких захворювань..це взагалі не про цю групу.
В цій групі знаходиться 50% населення Землі...то якого милого натягувати сову на глобус в цьому питанні?
2 Про групу 40-60...там є особи,які хронічно хворі, а раз так то по стану своїх життєвих сил=віку 60+...цій підгрупі в групі - необхідна вакцинація, усім іншим - ні, бо вони потрапляють в ту саму ситуацію що й люди в групі 0-40
3 Про групу 60+
Як правило в цій групі вже всі хронічно хворі на те чи інше захворювання, а тому в ній необхідна вакцинація..але
один курс..бо кожен курс це провокація мікрозахворювання..а тому якщо людина перенесла легко - то висока ймовірність(але не 100% а всього 64%) що важко не захворіє
З іншого боку
Якщо кожних 6 місяців, людині колоти дві дози..тобто щокварталу викликати мікрозахворювання...то певна частка людей помре від перенавантаження імунної системи у випадках коли вона не встигла відновитись
А чим старший вік...тим повільніші процеси відновлення

тепер розумієте про що я..чи нагла кров з вакциною очі залила?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 28 сер, 2021 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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