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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3561356235633564

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:А этот же автор с тезисом "Защитим права завшивленных!" мне вообще лёг. Я теперь юриста и Вкладчика только так ассоциирую


Крутая статья. Достойна к прочтению, потому размещу на нее ссыль.

https://yesylevskyy.medium.com/%D0%B7%D ... ff3533e924
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:52

  yanyura написав:шах и мат пишущим, что вакцинирование в Израиле оказалось неэффективным против Ковид-19.

с точки зрения тяжелых случаев - эффективность вроде как и есть (хотя в англ статье имеется много примечаний). А с точки зрения общей эпидемиологической ситуации Израиль имеет такой же пик заболеваемости и смертности, как и год назад. Это погоду делают 20% нечипированных?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:52

  budivelnik написав:
  yanyura написав:в статье приводятся реальные цифры
...
Ви чомусь промовчали про групу 0-40..а це 50% населення світу
І чомусь не говорите про групу 40-60..а чомусь тільки про 50-55..

Да прочитайте наконец статью, может тогда и поймете, почему речь идет о группах 50- и 50+, а не о придуманной вами 0-40 и приписанных (придуманных!!!) лично вами той статье "50-55".

А вы вообще читать и понимать чужие статьи умеете? Судя по последним вашим постам, с этим у вас очень сложно, вы видите там то, чего там нет и не замечаете то, что там есть.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:53

Ой+, извините за назойливость, но всё же хотелось бы услышать Ваше обоснование высказанного Вами мнения:
Я взагалі то думаю, що більше(40%). Знаю людей що вже по другому колу пройшли.

И ответ на мой ранее заданный вопрос:
Тогда
как Вы объясните то, что я писал здесь - viewtopic.php?p=5285364#p5285364, сравнивая с израильскими цифрами?

У меня лично к израильским цифрам больше доверия. И при их количестве тестов, мне кажется, цифра должна быть близка к реальности. Что, кстати, подтверждается проверкой на антитела детей. Там цифра получается близкая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:53

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...В мене є реальні офіційні цифри по віковим групам подобово+наростаючим , від початку епідемії і по два тижні назад,по 12 країнам світу від США до Монголії.
Викладіть, будь ласка. Подивимось.
Можливо, Ви нас нарешті переконаєте.
Мені не шкода, тим більше що ці данні знайшов не я, а хтось з форумчан...
Але робити загальні узагальнюючі таблички для вас - це просто марно витрачати час
Тому тепер я як правило навожу тільки висновки з тих таблиць,які створив для себе
https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/
Далі клацаєте на країну,- аксес дата-, -дата ікселс-
наприклад для України
https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/ukraine/?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 28 сер, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:с точки зрения общей эпидемиологической ситуации Израиль имеет такой же пик заболеваемости и смертности

Не надо о смертности. Она сильно упала во всех привитых странах. В том числе в Израиле минимум вдвое. Сейчас средняя за неделю 30 жмуров, а на прошлых пикахбыла средняя60-70. А вот заболеваемость есть сильнпя, даже сильнее прошлых пиков, но лёгкая в основе своей. Дают переболеть под контролем. Вот теперь уже тот самый ваш "просто сопливый орви". Вот теперь можно жить с ним,как ранее с гриппом: если уж совсем сильно, то закрывали школы.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:02

  Hotab написав:
  Ромасик написав:с точки зрения общей эпидемиологической ситуации Израиль имеет такой же пик заболеваемости и смертности

Не надо о смертности. Она сильно упала во всех привитых странах. А вот заболеваемость есть сильнпя, но лёгкая в основе своей. Вот теперь уже тот самый ваш "просто сопливый орви". Вот теперь можно жить с ним,как ранее с гриппом: если уж совсем сильно, то закрывали школы.

да, я хотел написать, что только заболеваемость увеличилась с точки зрения эпидситуации. Но потом посмотрел на смертность, то также начались пики 46, 55 чел в день
https://www.worldometers.info/coronavir ... ry/israel/
А на счет заболеваемости тоже странно получается - вакцинированные ходят заражают невакцинированных и те умирают. Тогда бы быстрее уже кололи всех 100%, чтобы не мучать статистику, что ли :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:также начались пики 46, 55 чел в день

"Также пики " слабая попытка манипуляций. Потому что есть "также просадки " до менее 20. А средняя 30. А была средняя по 60-70 втечении недели, с пиками 100+.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:18

  Hotab написав:Не надо о смертности. Она сильно упала во всех привитых странах. ...

Ок, я слышала, что госпитализация тоже резко упала в привитых странах. Но США, пока к ним не относится :roll:

25 августа в США число госпитализированных с коронавирусной инфекцией превысило 100 тыс. человек. The Washington Post пишет, что это самый высокий уровень госпитализации с января.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:что это самый высокий уровень госпитализации с января.

Смертей в США за август 24 тыс, в январе 98 тыс.

Если хочется среднюю за последнюю неделю - то уже давайте самостоятельно. Но тоже в разы меньше.

Озвучьте нам свой вывод, чтобы понять вас : вакцина не помогает? Это она и убивает?? Или что вы хотели сказать своими "а вот в США..."

Потому что "госпмтализац й больше, чем в январе" может иметь разные причины. Одна из них: за полгода подготовили больше коек и потому принимают не только са ых тяжёлых, но и средних. Why not?
Hotab
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