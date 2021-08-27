Додано: Суб 28 сер, 2021 10:54

Ромасик написав: с точки зрения общей эпидемиологической ситуации Израиль имеет такой же пик заболеваемости и смертности с точки зрения общей эпидемиологической ситуации Израиль имеет такой же пик заболеваемости и смертности

Не надо о смертности. Она сильно упала во всех привитых странах. В том числе в Израиле минимум вдвое. Сейчас средняя за неделю 30 жмуров, а на прошлых пикахбыла средняя60-70. А вот заболеваемость есть сильнпя, даже сильнее прошлых пиков, но лёгкая в основе своей. Дают переболеть под контролем. Вот теперь уже тот самый ваш "просто сопливый орви". Вот теперь можно жить с ним,как ранее с гриппом: если уж совсем сильно, то закрывали школы.