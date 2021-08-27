Крутая статья. Достойна к прочтению, потому размещу на нее ссыль.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 10:48
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Крутая статья. Достойна к прочтению, потому размещу на нее ссыль.
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:52
с точки зрения тяжелых случаев - эффективность вроде как и есть (хотя в англ статье имеется много примечаний). А с точки зрения общей эпидемиологической ситуации Израиль имеет такой же пик заболеваемости и смертности, как и год назад. Это погоду делают 20% нечипированных?
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:52
Да прочитайте наконец статью, может тогда и поймете, почему речь идет о группах 50- и 50+, а не о придуманной вами 0-40 и приписанных (придуманных!!!) лично вами той статье "50-55".
А вы вообще читать и понимать чужие статьи умеете? Судя по последним вашим постам, с этим у вас очень сложно, вы видите там то, чего там нет и не замечаете то, что там есть.
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:53
Ой+, извините за назойливость, но всё же хотелось бы услышать Ваше обоснование высказанного Вами мнения:
И ответ на мой ранее заданный вопрос:
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:53
Мені не шкода, тим більше що ці данні знайшов не я, а хтось з форумчан...
Але робити загальні узагальнюючі таблички для вас - це просто марно витрачати час
Тому тепер я як правило навожу тільки висновки з тих таблиць,які створив для себе
Далі клацаєте на країну,- аксес дата-, -дата ікселс-
наприклад для України
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 28 сер, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не надо о смертности. Она сильно упала во всех привитых странах. В том числе в Израиле минимум вдвое. Сейчас средняя за неделю 30 жмуров, а на прошлых пикахбыла средняя60-70. А вот заболеваемость есть сильнпя, даже сильнее прошлых пиков, но лёгкая в основе своей. Дают переболеть под контролем. Вот теперь уже тот самый ваш "просто сопливый орви". Вот теперь можно жить с ним,как ранее с гриппом: если уж совсем сильно, то закрывали школы.
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:02
да, я хотел написать, что только заболеваемость увеличилась с точки зрения эпидситуации. Но потом посмотрел на смертность, то также начались пики 46, 55 чел в день
А на счет заболеваемости тоже странно получается - вакцинированные ходят заражают невакцинированных и те умирают. Тогда бы быстрее уже кололи всех 100%, чтобы не мучать статистику, что ли
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:05
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:18
Ок, я слышала, что госпитализация тоже резко упала в привитых странах. Но США, пока к ним не относится
25 августа в США число госпитализированных с коронавирусной инфекцией превысило 100 тыс. человек. The Washington Post пишет, что это самый высокий уровень госпитализации с января.
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Смертей в США за август 24 тыс, в январе 98 тыс.
Если хочется среднюю за последнюю неделю - то уже давайте самостоятельно. Но тоже в разы меньше.
Озвучьте нам свой вывод, чтобы понять вас : вакцина не помогает? Это она и убивает?? Или что вы хотели сказать своими "а вот в США..."
Потому что "госпмтализац й больше, чем в январе" может иметь разные причины. Одна из них: за полгода подготовили больше коек и потому принимают не только са ых тяжёлых, но и средних. Why not?
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