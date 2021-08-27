Вывод простой, как дверь: Вакцинация более 50% населения не привела к снижению числа госпитализаций.
ХЗ. С их страховой медициной вряд ли многие "средние" побегут госпитализироваться
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Додано: Суб 28 сер, 2021 11:56
Вывод простой, как дверь: Вакцинация более 50% населения не привела к снижению числа госпитализаций.
ХЗ. С их страховой медициной вряд ли многие "средние" побегут госпитализироваться
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я вижу лимонад "Буратино", значит они сварили Буратину.
Вывод о пользе вакцины я у вас просил. Она не помогает,значит согласно вашей логики?? Или помогает?
Все должно быть на бумаге. А то у нас тут уже был один. Репостил и лайкал о вреде, рассказывал о годовой защите после болезни, смертность не выросла, все хвыли, а потом ширнул две дозы и был таков.
Расскажете свою точку зрения?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 сер, 2021 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
даже 50% непривитых достаточно чтобы положить систему здравоохранения. Населения сотни миллионов, а коек сотни тысяч. 90% вакцинации сможет существенно изменить нагрузку на медицину, а 50% ни о чём.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 28 сер, 2021 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:03
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:05
Заболеют не все. А те, кто заболеют - в большинстве не заметят (безсимптомно), или переболеют как ОРВИ
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:08
Все гораздо хуже. Втечении месяца после вакцинации в Японии умерло во много раз больше, чем 2 человека.
Но ещё хуже ситуация с суши. Тысячи японцев, евших суши в июле,затем умерли в августе. В одном из ресторанов нашли суши с просроченным рисом,что могло послужить причиной смерти.
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:13
Из Вики:
Поскольку IgG различных подклассов имеют противоположные свойства (некоторые активируют комплемент, некоторые нет; некоторые обладают высоким сродством к рецептору Fc, другие нет) и иммунный ответ на любой антиген приводит к образованию антител всех четырёх подклассов, долгое время оставалось неясным, как работа различных подтипов IgG согласована друг с другом. В 2013 году была предложена модель, согласно которой на ранних этапах иммунного ответа происходит образование IgG3 и IgE, и IgG3 присоединяется к IgM-опосредованному ответу на антиген. Далее происходит образование IgG1 и IgG2.
Я тоже могу предложить свою модель.
У меня два высших технических. Я знаю о чем говорю.
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:26
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:33
Перспективи вакцинації...(((
Уряд США заявило в п'ятницю, що підтвердив перші у світі випадки COVID-19 у оленів, розширивши список тварин, у яких був виявлений позитивний результат тесту на це захворювання.
До цього міністерство повідомляло про COVID-19 у собак, кішок, тигрів, левів, снігових барсів, видр, горил і норок.
Чи є у тварин шанси уникнути щеплень
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