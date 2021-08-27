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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3563356435653566>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:56

  Hotab написав:Озвучьте нам свой вывод, чтобы понять вас : вакцина не помогает? Это она и убивает?? Или что вы хотели сказать своими "а вот в США..."


Вывод простой, как дверь: Вакцинация более 50% населения не привела к снижению числа госпитализаций.

  Hotab написав:Потому что "госпитализаций больше, чем в январе" может иметь разные причины. Одна из них: за полгода подготовили больше коек и потому принимают не только самых тяжёлых, но и средних. Why not?

ХЗ. С их страховой медициной вряд ли многие "средние" побегут госпитализироваться :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Вывод простой, как дверь: Вакцинация более 50% населения не привела к снижению числа госпитализаций.


Я вижу лимонад "Буратино", значит они сварили Буратину.

Вывод о пользе вакцины я у вас просил. Она не помогает,значит согласно вашей логики?? Или помогает?

Все должно быть на бумаге. А то у нас тут уже был один. Репостил и лайкал о вреде, рассказывал о годовой защите после болезни, смертность не выросла, все хвыли, а потом ширнул две дозы и был таков.
Расскажете свою точку зрения?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 сер, 2021 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Вывод простой, как дверь: Вакцинация более 50% населения не привела к снижению числа госпитализаций.
даже 50% непривитых достаточно чтобы положить систему здравоохранения. Населения сотни миллионов, а коек сотни тысяч. 90% вакцинации сможет существенно изменить нагрузку на медицину, а 50% ни о чём.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 28 сер, 2021 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:03

В Японии два человека умерли за последний месяц после того, как сделали прививки от коронавируса препаратом Moderna. Как сообщили в Минздраве страны, в партии вакцин были обнаружены примеси.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:05

  vitaliian написав:
  fler написав:Вывод простой, как дверь: Вакцинация более 50% населения не привела к снижению числа госпитализаций.
даже 50% непривитых достаточно чтобы положить систему здравоохранения. Населения сотни миллионов, а коек сотни тысяч. 90% вакцинации сможет существенно изменить нагрузку на медицину, а 50% ни о чём.

Заболеют не все. А те, кто заболеют - в большинстве не заметят (безсимптомно), или переболеют как ОРВИ
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:08

  Вкладчик1234 написав:
В Японии два человека умерли за последний месяц после того, как сделали прививки от коронавируса препаратом Moderna. Как сообщили в Минздраве страны, в партии вакцин были обнаружены примеси.

Все гораздо хуже. Втечении месяца после вакцинации в Японии умерло во много раз больше, чем 2 человека.
Но ещё хуже ситуация с суши. Тысячи японцев, евших суши в июле,затем умерли в августе. В одном из ресторанов нашли суши с просроченным рисом,что могло послужить причиной смерти.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:13

  ЛАД написав:
  IgA написав:......
А что есть какие-то особенные иммуноглобулины от короновируса ?
Вам морочат голову. :)
IgM и IgG организм вырабатывает на любую заразу и воспаление.


Ваши познания в иммунологии огорчают меня

Гораздо больше огорчает не отсутствие познаний. Это простительно, невозможно знать всё.
Хуже то, что человек не понимает этого и уверенно высказывается по вопросам, в которых не разбирается.

Из Вики:
Поскольку IgG различных подклассов имеют противоположные свойства (некоторые активируют комплемент, некоторые нет; некоторые обладают высоким сродством к рецептору Fc, другие нет) и иммунный ответ на любой антиген приводит к образованию антител всех четырёх подклассов, долгое время оставалось неясным, как работа различных подтипов IgG согласована друг с другом. В 2013 году была предложена модель, согласно которой на ранних этапах иммунного ответа происходит образование IgG3 и IgE, и IgG3 присоединяется к IgM-опосредованному ответу на антиген. Далее происходит образование IgG1 и IgG2.

Я тоже могу предложить свою модель. :)
У меня два высших технических. Я знаю о чем говорю. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:26

  Hotab написав:Вывод о пользе вакцины я у вас просил. Она не помогает,значит согласно вашей логики?? Или помогает?
Расскажете свою точку зрения?

Расскажу. Вывод о пользе вакцины из той информации сделать нельзя и вам прекрасно известно почему. А если не известно, то вы тупее, чем я думала :? Sorry
fler
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Вывод о пользе вакцины из той информации сделать нельзя


Возможно это не удается только тем, кто...

  fler написав:тупее


:D
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:33

Перспективи вакцинації...(((

Уряд США заявило в п'ятницю, що підтвердив перші у світі випадки COVID-19 у оленів, розширивши список тварин, у яких був виявлений позитивний результат тесту на це захворювання.
До цього міністерство повідомляло про COVID-19 у собак, кішок, тигрів, левів, снігових барсів, видр, горил і норок.
https://www.reuters.com/business/health ... 021-08-27/

Чи є у тварин шанси уникнути щеплень :roll:
fler
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