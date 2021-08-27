Додано: Суб 28 сер, 2021 12:01

fler написав: Вывод простой, как дверь: Вакцинация более 50% населения не привела к снижению числа госпитализаций. Вывод простой, как дверь: Вакцинация более 50% населения не привела к снижению числа госпитализаций.

Я вижу лимонад "Буратино", значит они сварили Буратину.Вывод о пользе вакцины я у вас просил. Она не помогает,значит согласно вашей логики?? Или помогает?Все должно быть на бумаге. А то у нас тут уже был один. Репостил и лайкал о вреде, рассказывал о годовой защите после болезни, смертность не выросла, все хвыли, а потом ширнул две дозы и был таков.Расскажете свою точку зрения?