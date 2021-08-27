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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3563356435653566

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:34

  fler написав:
  Hotab написав:Вывод о пользе вакцины я у вас просил. Она не помогает,значит согласно вашей логики?? Или помогает?
Расскажете свою точку зрения?

Расскажу. Вывод о пользе вакцины из той информации сделать нельзя и вам прекрасно известно почему. А если не известно, то вы тупее, чем я думала :? Sorry

Можно, Флер, вы просто стесняйтесь упомянуть что в штатах с высокой степенью вакцинации умерли 2 человека, с менее 30% вакцинаций 10000. А в среднем умерло 5001, что абсолютно не говорит о пофигу вакцины ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:42

  stm написав:
  fler написав:
  Hotab написав:Вывод о пользе вакцины я у вас просил. Она не помогает,значит согласно вашей логики?? Или помогает?
Расскажете свою точку зрения?

Расскажу. Вывод о пользе вакцины из той информации сделать нельзя и вам прекрасно известно почему. А если не известно, то вы тупее, чем я думала :? Sorry

Можно, Флер, вы просто стесняйтесь упомянуть что в штатах с высокой степенью вакцинации умерли 2 человека, с менее 30% вакцинаций 10000. А в среднем умерло 5001, что абсолютно не говорит о пофигу вакцины ;)


Так мы ж не смертность обсуждаем, а госпитализацию. Разницу ферштейн?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:56

  fler написав:
  stm написав:
  Hotab написав:
Вывод о пользе вакцины я у вас просил. Она не помогает,значит согласно вашей логики?? Или помогает?
Расскажете свою точку зрения?


Можно, Флер, вы просто стесняйтесь упомянуть что в штатах с высокой степенью вакцинации умерли 2 человека, с менее 30% вакцинаций 10000. А в среднем умерло 5001, что абсолютно не говорит о пофигу вакцины ;)


Так мы ж не смертность обсуждаем, а госпитализацию. Разницу ферштейн?

А? Не эффективность вакцинации уже?
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Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Чи є у тварин шанси уникнути щеплень
их тогда в самолёты пускать не будут.
vitaliian
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