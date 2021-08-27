Hotab написав:Вывод о пользе вакцины я у вас просил. Она не помогает,значит согласно вашей логики?? Или помогает? Расскажете свою точку зрения?
Расскажу. Вывод о пользе вакцины из той информации сделать нельзя и вам прекрасно известно почему. А если не известно, то вы тупее, чем я думала Sorry
Можно, Флер, вы просто стесняйтесь упомянуть что в штатах с высокой степенью вакцинации умерли 2 человека, с менее 30% вакцинаций 10000. А в среднем умерло 5001, что абсолютно не говорит о пофигу вакцины
Hotab написав:Вывод о пользе вакцины я у вас просил. Она не помогает,значит согласно вашей логики?? Или помогает? Расскажете свою точку зрения?
Расскажу. Вывод о пользе вакцины из той информации сделать нельзя и вам прекрасно известно почему. А если не известно, то вы тупее, чем я думала Sorry
Можно, Флер, вы просто стесняйтесь упомянуть что в штатах с высокой степенью вакцинации умерли 2 человека, с менее 30% вакцинаций 10000. А в среднем умерло 5001, что абсолютно не говорит о пофигу вакцины
Так мы ж не смертность обсуждаем, а госпитализацию. Разницу ферштейн?
Hotab написав: Вывод о пользе вакцины я у вас просил. Она не помогает,значит согласно вашей логики?? Или помогает? Расскажете свою точку зрения?
Можно, Флер, вы просто стесняйтесь упомянуть что в штатах с высокой степенью вакцинации умерли 2 человека, с менее 30% вакцинаций 10000. А в среднем умерло 5001, что абсолютно не говорит о пофигу вакцины
Так мы ж не смертность обсуждаем, а госпитализацию. Разницу ферштейн?