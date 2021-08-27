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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3564356535663567>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:34

  fler написав:
  Hotab написав:Вывод о пользе вакцины я у вас просил. Она не помогает,значит согласно вашей логики?? Или помогает?
Расскажете свою точку зрения?

Расскажу. Вывод о пользе вакцины из той информации сделать нельзя и вам прекрасно известно почему. А если не известно, то вы тупее, чем я думала :? Sorry

Можно, Флер, вы просто стесняйтесь упомянуть что в штатах с высокой степенью вакцинации умерли 2 человека, с менее 30% вакцинаций 10000. А в среднем умерло 5001, что абсолютно не говорит о пофигу вакцины ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:42

  stm написав:
  fler написав:
  Hotab написав:Вывод о пользе вакцины я у вас просил. Она не помогает,значит согласно вашей логики?? Или помогает?
Расскажете свою точку зрения?

Расскажу. Вывод о пользе вакцины из той информации сделать нельзя и вам прекрасно известно почему. А если не известно, то вы тупее, чем я думала :? Sorry

Можно, Флер, вы просто стесняйтесь упомянуть что в штатах с высокой степенью вакцинации умерли 2 человека, с менее 30% вакцинаций 10000. А в среднем умерло 5001, что абсолютно не говорит о пофигу вакцины ;)


Так мы ж не смертность обсуждаем, а госпитализацию. Разницу ферштейн?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:56

  fler написав:
  stm написав:
  Hotab написав:
Вывод о пользе вакцины я у вас просил. Она не помогает,значит согласно вашей логики?? Или помогает?
Расскажете свою точку зрения?


Можно, Флер, вы просто стесняйтесь упомянуть что в штатах с высокой степенью вакцинации умерли 2 человека, с менее 30% вакцинаций 10000. А в среднем умерло 5001, что абсолютно не говорит о пофигу вакцины ;)


Так мы ж не смертность обсуждаем, а госпитализацию. Разницу ферштейн?

А? Не эффективность вакцинации уже?
Зображення
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Чи є у тварин шанси уникнути щеплень
их тогда в самолёты пускать не будут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 14:20

  Hotab написав:
  fler написав:
  stm написав:Можно, Флер, вы просто стесняйтесь упомянуть что в штатах с высокой степенью вакцинации умерли 2 человека, с менее 30% вакцинаций 10000. А в среднем умерло 5001, что абсолютно не говорит о пофигу вакцины ;)


Так мы ж не смертность обсуждаем, а госпитализацию. Разницу ферштейн?

А? Не эффективность вакцинации уже?


Делать вывод об эффективности вакцинации, исходя из этой информации:
  fler написав:Ок, я слышала, что госпитализация тоже резко упала в привитых странах. Но США, пока к ним не относится :roll:
25 августа в США число госпитализированных с коронавирусной инфекцией превысило 100 тыс. человек. The Washington Post пишет, что это самый высокий уровень госпитализации с января.


мне не под силу :wink: , я вам уже ответила. Жаль, что не дошло сразу и вы снова переспрашиваете...
fler
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 14:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Делать вывод об эффективности вакцинации, исходя из этой информации:

Вам дали ещё и другую информацию, чтобы вам было под силу. :)
Она просто неудобная для вашего мировоззрения, или почему ее ваше сознание вытеснило, а оставило только ту, с которой "не под силу"? :)
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:03

  Hotab написав:Відразу після того, як ви покажете цитату моїх слів, яку ви тут озвучили.
  Ой+ написав:А переможець олімпіад по хамству полірнувшись пивасиком доведе, що навіть смерть 100 річних скоротить показники тривалості життя на 5-10 років, бо так би всі жили вічно і працювати та і навчатись зовсім не потрібно, краще локдаунитись.

Та іронічне:

  Ой+ написав:Треба продовжувати компанію, бажано, щоб на все наступне життя кожен повинен був вакцинуватись, що півроку

И это я не исследую (но ранее упоминались) ваши лайки тем,кто таскал на ветку "вакцина убийца". Вам это все заходило очень даже.
После этого всего очень странно видеть вас в рядах вакцинаторщиков. Если вас заставили на работе и не разрешают это говорить - дайте знать как-то. Там, например , точку жирную поставьте после фразы "люблю вакцину". Чтоб только мы поняли.


А як ви догадались, що 01.04.21 можливо йшлось про ваші пости? :shock: Ніка я не наводив.
Хоча що це тут у вас:
  Hotab написав:
  Ой+ написав:німців середній вік померлих від ковіду 83 роки.

Да хоть 100. Взагалі не принципово. Чи ви думаєте,що якщо середня тривалість життя в Німеччині 81 рік, то дострокові смерті людей після 83 років її не скорочують?
Вже починає втомлювати дурість людей, далеких від математики.

  Hotab написав:Давайте ми ці мільйони дуже старих німців закопаємо в 83 роки, то чи скоротиться середня тривалість суттєво? Може бути ця цифра 10 років? Чому ні. А помирають ковідні не тільки в 83, а і раніше.

добре що старі німці не читають тутешній форум, а то точно би не вижили.
Чекаю як ви кажете, або підтвердження різкого скорочення тривалості життя в ФРН, або вибачень і каяття перед товариством. Ну про любов до пива у громадських місцях шукати не буду.
Про півроку сам не очікував що так точно визначу термін придатності вакцинації. На роботі і не тільки в мене дійсно натякають на необхідність вакцинації, та ще і в перспективі думаю побачимо всілякі обмеження для невакцинованих в інших сферах.
Ряд ЗВО не поселяє в гуртожитки невакцинованих, хоча 1-курсники до 18-ти років не можуть навіть при бажанні завакцинуватись.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:06

  Hotab написав:
  fler написав:Делать вывод об эффективности вакцинации, исходя из этой информации:

Вам дали ещё и другую информацию, чтобы вам было под силу. :)
Она просто неудобная для вашего мировоззрения, или почему ее ваше сознание вытеснило, а оставило только ту, с которой "не под силу"? :)


Hotab, я не просила давать мне информацию. А если вам так хочется выводов об эффективности вакцинации - так кто ж мешает? Делайте их, вам это под силу, я уверена 8) А то с вашего лагеря никакой полезной информации - ни прогнозов, ни выводов, одно об_сирание то есть критика постов инакомыслящих и вопросы к ним. Создается впечатление, что вы ничего не читаете, кроме форума.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:15

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Делать вывод об эффективности вакцинации, исходя из этой информации:

Вам дали ещё и другую информацию, чтобы вам было под силу. :)
Она просто неудобная для вашего мировоззрения, или почему ее ваше сознание вытеснило, а оставило только ту, с которой "не под силу"? :)


Hotab, я не просила давать мне информацию. А если вам так хочется выводов об эффективности вакцинации - так кто ж мешает? Делайте их, вам это под силу, я уверена 8) А то с вашего лагеря никакой полезной информации - ни прогнозов, ни выводов, одно об_сирание то есть критика постов инакомыслящих и вопросы к ним. Создается впечатление, что вы ничего не читаете, кроме форума.

Флер, даю! болеют неожиданно в Техасе, где как раз мекка антивакцинаторов. Абсолютно неожиданные цифры выходят... Наверное страх за СП-2 и до Техаса дошёл... TX в Table preview ;)
https://data.cdc.gov/Case-Surveillance/United-States-COVID-19-Cases-and-Deaths-by-State-o/9mfq-cb36
stm
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Хоча що це тут у вас

Як що. Дві окремі тези,які ви для чогось маніпулятивно (вам теж з ваших же слів склеїти, що ви у своєму райцентрі на Івано-Франківщині снідаєте немовлятами??) склеїли до купи:
1. Немає значення, який вік померлого від ковід. Хоч 100, але якщо він помер передчасно, то середня тривалість життя в країні знизилась.
2. Якщо мільйони 83-річних німців зараз з якоїсь причини винищити (хай буде Ковідом) , то середня тривалість в Німеччині впаде. Може навіть і на 10 років, якщо мільйони. Не дивлячись на те, що у них зараз середня 81 роки.

У вас на якесь з цих тверджень є заперечення??
А тепер перечитайте, чи казав я, що смерть 100-річних німців скоротить середню тривалість на 10 років?? То ви брехали,чи що тут?? То хто тут має вибачатись при всьому товаристві??

А заодно за приписування мені отакого

навчатись зовсім не потрібно, краще локдаунитись.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 сер, 2021 15:36, всього редагувалось 2 разів.
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