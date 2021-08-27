Hotab написав:Вывод о пользе вакцины я у вас просил. Она не помогает,значит согласно вашей логики?? Или помогает? Расскажете свою точку зрения?
Расскажу. Вывод о пользе вакцины из той информации сделать нельзя и вам прекрасно известно почему. А если не известно, то вы тупее, чем я думала Sorry
Можно, Флер, вы просто стесняйтесь упомянуть что в штатах с высокой степенью вакцинации умерли 2 человека, с менее 30% вакцинаций 10000. А в среднем умерло 5001, что абсолютно не говорит о пофигу вакцины
Hotab написав:Вывод о пользе вакцины я у вас просил. Она не помогает,значит согласно вашей логики?? Или помогает? Расскажете свою точку зрения?
Расскажу. Вывод о пользе вакцины из той информации сделать нельзя и вам прекрасно известно почему. А если не известно, то вы тупее, чем я думала Sorry
Можно, Флер, вы просто стесняйтесь упомянуть что в штатах с высокой степенью вакцинации умерли 2 человека, с менее 30% вакцинаций 10000. А в среднем умерло 5001, что абсолютно не говорит о пофигу вакцины
Так мы ж не смертность обсуждаем, а госпитализацию. Разницу ферштейн?
Hotab написав: Вывод о пользе вакцины я у вас просил. Она не помогает,значит согласно вашей логики?? Или помогает? Расскажете свою точку зрения?
Можно, Флер, вы просто стесняйтесь упомянуть что в штатах с высокой степенью вакцинации умерли 2 человека, с менее 30% вакцинаций 10000. А в среднем умерло 5001, что абсолютно не говорит о пофигу вакцины
Так мы ж не смертность обсуждаем, а госпитализацию. Разницу ферштейн?
stm написав:Можно, Флер, вы просто стесняйтесь упомянуть что в штатах с высокой степенью вакцинации умерли 2 человека, с менее 30% вакцинаций 10000. А в среднем умерло 5001, что абсолютно не говорит о пофигу вакцины
Так мы ж не смертность обсуждаем, а госпитализацию. Разницу ферштейн?
А? Не эффективность вакцинации уже?
Делать вывод об эффективности вакцинации, исходя из этой информации:
fler написав:Ок, я слышала, что госпитализация тоже резко упала в привитых странах. Но США, пока к ним не относится 25 августа в США число госпитализированных с коронавирусной инфекцией превысило 100 тыс. человек. The Washington Post пишет, что это самый высокий уровень госпитализации с января.
мне не под силу , я вам уже ответила. Жаль, что не дошло сразу и вы снова переспрашиваете...
Hotab написав:Відразу після того, як ви покажете цитату моїх слів, яку ви тут озвучили.
Ой+ написав:А переможець олімпіад по хамству полірнувшись пивасиком доведе, що навіть смерть 100 річних скоротить показники тривалості життя на 5-10 років, бо так би всі жили вічно і працювати та і навчатись зовсім не потрібно, краще локдаунитись.
Та іронічне:
Ой+ написав:Треба продовжувати компанію, бажано, щоб на все наступне життя кожен повинен був вакцинуватись, що півроку
И это я не исследую (но ранее упоминались) ваши лайки тем,кто таскал на ветку "вакцина убийца". Вам это все заходило очень даже. После этого всего очень странно видеть вас в рядах вакцинаторщиков. Если вас заставили на работе и не разрешают это говорить - дайте знать как-то. Там, например , точку жирную поставьте после фразы "люблю вакцину". Чтоб только мы поняли.
А як ви догадались, що 01.04.21 можливо йшлось про ваші пости? Ніка я не наводив. Хоча що це тут у вас:
Hotab написав:
Ой+ написав:німців середній вік померлих від ковіду 83 роки.
Да хоть 100. Взагалі не принципово. Чи ви думаєте,що якщо середня тривалість життя в Німеччині 81 рік, то дострокові смерті людей після 83 років її не скорочують? Вже починає втомлювати дурість людей, далеких від математики.
Hotab написав:Давайте ми ці мільйони дуже старих німців закопаємо в 83 роки, то чи скоротиться середня тривалість суттєво? Може бути ця цифра 10 років? Чому ні. А помирають ковідні не тільки в 83, а і раніше.
добре що старі німці не читають тутешній форум, а то точно би не вижили. Чекаю як ви кажете, або підтвердження різкого скорочення тривалості життя в ФРН, або вибачень і каяття перед товариством. Ну про любов до пива у громадських місцях шукати не буду. Про півроку сам не очікував що так точно визначу термін придатності вакцинації. На роботі і не тільки в мене дійсно натякають на необхідність вакцинації, та ще і в перспективі думаю побачимо всілякі обмеження для невакцинованих в інших сферах. Ряд ЗВО не поселяє в гуртожитки невакцинованих, хоча 1-курсники до 18-ти років не можуть навіть при бажанні завакцинуватись.
fler написав:Делать вывод об эффективности вакцинации, исходя из этой информации:
Вам дали ещё и другую информацию, чтобы вам было под силу. Она просто неудобная для вашего мировоззрения, или почему ее ваше сознание вытеснило, а оставило только ту, с которой "не под силу"?
Hotab, я не просила давать мне информацию. А если вам так хочется выводов об эффективности вакцинации - так кто ж мешает? Делайте их, вам это под силу, я уверена А то с вашего лагеря никакой полезной информации - ни прогнозов, ни выводов, одно об_сирание то есть критика постов инакомыслящих и вопросы к ним. Создается впечатление, что вы ничего не читаете, кроме форума.
fler написав:Делать вывод об эффективности вакцинации, исходя из этой информации:
Вам дали ещё и другую информацию, чтобы вам было под силу. Она просто неудобная для вашего мировоззрения, или почему ее ваше сознание вытеснило, а оставило только ту, с которой "не под силу"?
Hotab, я не просила давать мне информацию. А если вам так хочется выводов об эффективности вакцинации - так кто ж мешает? Делайте их, вам это под силу, я уверена А то с вашего лагеря никакой полезной информации - ни прогнозов, ни выводов, одно об_сирание то есть критика постов инакомыслящих и вопросы к ним. Создается впечатление, что вы ничего не читаете, кроме форума.
Як що. Дві окремі тези,які ви для чогось маніпулятивно (вам теж з ваших же слів склеїти, що ви у своєму райцентрі на Івано-Франківщині снідаєте немовлятами??) склеїли до купи: 1. Немає значення, який вік померлого від ковід. Хоч 100, але якщо він помер передчасно, то середня тривалість життя в країні знизилась. 2. Якщо мільйони 83-річних німців зараз з якоїсь причини винищити (хай буде Ковідом) , то середня тривалість в Німеччині впаде. Може навіть і на 10 років, якщо мільйони. Не дивлячись на те, що у них зараз середня 81 роки.
У вас на якесь з цих тверджень є заперечення?? А тепер перечитайте, чи казав я, що смерть 100-річних німців скоротить середню тривалість на 10 років?? То ви брехали,чи що тут?? То хто тут має вибачатись при всьому товаристві??
А заодно за приписування мені отакого
навчатись зовсім не потрібно, краще локдаунитись.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 сер, 2021 15:36, всього редагувалось 2 разів.