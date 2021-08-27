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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 сер, 2021 15:30
fler написав:
Hotab, я не просила давать мне информацию.
fler написав:
А то с вашего лагеря никакой полезной информации
Что происходит?)))
Вам давать или не давать?))
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Hotab
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:34
Hotab написав:
А тепер перечитайте, чи казав я, що смерть 100-річних німців скоротить середню тривалість на 10 років?? То ви брехали,чи що тут?? То хто тут має вибачатись при всьому товаристві??
Та ви не тільки німців, а всіх лякали.
Hotab написав: budivelnik написав:
що вірус є відносно небезпечними і не приведе до тотальної смертності.
Ну он точно не бубонная чума))
Но сократить среднюю продолжительность жизни у буржуев на 10, а у нас на 5 лет - вполне может. При отпускании ситуации "как есть". Вспоминаем вот те слабые потрёпанные окончания ниточек. Которые он обрывает. Ну или , проще говоря, отправляет умирать в более раннем возрасте,чем человек мог бы.
Десь є таке -5-10 р? Для чого було залякувати? Хто з ворогів вам платить? Де завербували?
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Ой+
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:37
В чём проблема вакцинироваться. Мне 60 лет . Уже мне сделали две дозы Пфайзера.
Когда сказали чир пфайзером будут, ни секунды не сомневался.
Не вакцинироваться - это преступление против себя и окружающих.
Все на вакцинацию!
Прекратите трёп о вреде вакцинации. Или вы не чего не понимаете в РНК вакцинах.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 28 сер, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:39
Ой+ написав:
Десь є таке -5-10 р?
А десь відпустили "як є"?
Ой+ написав:
Для чого було залякувати?
Якби ви попередили, що лякливий, я б дозував для вас інформацію. Приходьте, кажіть, я розгляну.
Ой+ написав:
Хто з ворогів вам платить? Де завербували?
Ви запропонуєте більше, щоб я вас не лякав?
То що, не плануєте вибачатись за свої наклепи про "100-річних, які скоротить на 10"? А про призиви до локдаунів? ? Ну добре, не треба, якщо не вмієте. .
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