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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Hotab, я не просила давать мне информацию.



  fler написав:А то с вашего лагеря никакой полезной информации


Что происходит?)))
Вам давать или не давать?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:А тепер перечитайте, чи казав я, що смерть 100-річних німців скоротить середню тривалість на 10 років?? То ви брехали,чи що тут?? То хто тут має вибачатись при всьому товаристві??


Та ви не тільки німців, а всіх лякали.
  Hotab написав:
  budivelnik написав:що вірус є відносно небезпечними і не приведе до тотальної смертності.

Ну он точно не бубонная чума))
Но сократить среднюю продолжительность жизни у буржуев на 10, а у нас на 5 лет - вполне может. При отпускании ситуации "как есть". Вспоминаем вот те слабые потрёпанные окончания ниточек. Которые он обрывает. Ну или , проще говоря, отправляет умирать в более раннем возрасте,чем человек мог бы.


Десь є таке -5-10 р? Для чого було залякувати? Хто з ворогів вам платить? Де завербували?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В чём проблема вакцинироваться. Мне 60 лет . Уже мне сделали две дозы Пфайзера.
Когда сказали чир пфайзером будут, ни секунды не сомневался.
Не вакцинироваться - это преступление против себя и окружающих.
Все на вакцинацию!
Прекратите трёп о вреде вакцинации. Или вы не чего не понимаете в РНК вакцинах.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 сер, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Десь є таке -5-10 р?


А десь відпустили "як є"?
  Ой+ написав:Для чого було залякувати?

Якби ви попередили, що лякливий, я б дозував для вас інформацію. Приходьте, кажіть, я розгляну.

  Ой+ написав:Хто з ворогів вам платить? Де завербували?

Ви запропонуєте більше, щоб я вас не лякав?

То що, не плануєте вибачатись за свої наклепи про "100-річних, які скоротить на 10"? А про призиви до локдаунів? ? Ну добре, не треба, якщо не вмієте. .
Hotab
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