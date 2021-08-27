Что происходит?)))
Вам давать или не давать?))
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 28 сер, 2021 15:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Та ви не тільки німців, а всіх лякали.
Десь є таке -5-10 р? Для чого було залякувати? Хто з ворогів вам платить? Де завербували?
Додано: Суб 28 сер, 2021 15:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В чём проблема вакцинироваться. Мне 60 лет . Уже мне сделали две дозы Пфайзера.
Когда сказали чир пфайзером будут, ни секунды не сомневался.
Не вакцинироваться - это преступление против себя и окружающих.
Все на вакцинацию!
Прекратите трёп о вреде вакцинации. Или вы не чего не понимаете в РНК вакцинах.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 сер, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 сер, 2021 15:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А десь відпустили "як є"?
Якби ви попередили, що лякливий, я б дозував для вас інформацію. Приходьте, кажіть, я розгляну.
Ви запропонуєте більше, щоб я вас не лякав?
То що, не плануєте вибачатись за свої наклепи про "100-річних, які скоротить на 10"? А про призиви до локдаунів? ? Ну добре, не треба, якщо не вмієте. .
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