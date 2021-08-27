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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3565356635673568>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Hotab, я не просила давать мне информацию.



  fler написав:А то с вашего лагеря никакой полезной информации


Что происходит?)))
Вам давать или не давать?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:А тепер перечитайте, чи казав я, що смерть 100-річних німців скоротить середню тривалість на 10 років?? То ви брехали,чи що тут?? То хто тут має вибачатись при всьому товаристві??


Та ви не тільки німців, а всіх лякали.
  Hotab написав:
  budivelnik написав:що вірус є відносно небезпечними і не приведе до тотальної смертності.

Ну он точно не бубонная чума))
Но сократить среднюю продолжительность жизни у буржуев на 10, а у нас на 5 лет - вполне может. При отпускании ситуации "как есть". Вспоминаем вот те слабые потрёпанные окончания ниточек. Которые он обрывает. Ну или , проще говоря, отправляет умирать в более раннем возрасте,чем человек мог бы.


Десь є таке -5-10 р? Для чого було залякувати? Хто з ворогів вам платить? Де завербували?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В чём проблема вакцинироваться. Мне 60 лет . Уже мне сделали две дозы Пфайзера.
Когда сказали чир пфайзером будут, ни секунды не сомневался.
Не вакцинироваться - это преступление против себя и окружающих.
Все на вакцинацию!
Прекратите трёп о вреде вакцинации. Или вы не чего не понимаете в РНК вакцинах.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 сер, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Десь є таке -5-10 р?


А десь відпустили "як є"?
  Ой+ написав:Для чого було залякувати?

Якби ви попередили, що лякливий, я б дозував для вас інформацію. Приходьте, кажіть, я розгляну.

  Ой+ написав:Хто з ворогів вам платить? Де завербували?

Ви запропонуєте більше, щоб я вас не лякав?

То що, не плануєте вибачатись за свої наклепи про "100-річних, які скоротять середню на 10"? А про призиви до локдаунів? ? Ну добре, не треба, якщо не вмієте. .
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 сер, 2021 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:54

А что было запрещенного в мгновенно удаленном без уведомления сообщении?

МОЗ заявило, что разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии.

Компания должна была поставить в Украину 1,5 млн доз препарата CoviShield и 10 млн Novavax.

По словам министра Виктора Ляшко, индийский завод Serum Institute не выполнил своих обязательств по контрактам и из 12 млн доз поставил только 500 тысяч.


Для власти сразу 3 профита:
1. На индусов можно свалить "провал вакцинации"
2. Снимается проблема просрочки
3. Можно снизить давление на население
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:То що, не плануєте вибачатись за свої наклепи про "100-річних, які скоротять середню на 10"?


Та ні бо ви вже видаєте черговий перл математичний:
Якщо мільйони 83-річних німців зараз з якоїсь причини винищити (хай буде Ковідом) , то середня тривалість в Німеччині впаде. Може навіть і на 10 років, якщо мільйони. Не дивлячись на те, що у них зараз середня 81 роки.


+83 р. в ФРН до 3 млн, або 4% від загальної чисельності. І навіть, якщо всі вони не дай Gott раптово помруть, то це навіть року не відніме від реальної (а не очікуваної, омріяної і т.д.) тривалості життя німців, а зовсім не ваші страшилки про 10 років. Відкладіть пиво і за математику.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:50

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що в Україні запустять біокластер для виробництва вакцин. Його роботу планують розпочати ще з кінця 2021 року. На запуск цього біокластеру уряд нещодавно виділив 100 млн грн з державного бюджету. Біокластер буде на базі Центру громадського здоров'я МОЗ.. За словами міністра, надалі потрібно буде створити спеціалізоване державне підприємство, яке буде управляти цим біокластером, використовуватиме розробки та керуватиме технологічним парком. Його створення запланували на 4 квартал 2021 року. https://itmed.org/news/v-ukrayini-stvor ... su-detali/

Мабуть, релігія не доволяє надати кошти академії наук та одразу почати розробки (впевнена, що вони там на 50% готові) :roll: Але ж "прокладки" створювати значно ефективніше :evil:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:56

Що святкувала Німеччина на минулому тижні?

За минулу добу підтверджено лабораторно 10 303 нових випадки захворювання (на 2 тисячі більше, ніж тиждень тому) та 22 смерті. Семиденний показник захворюваності на 100 тисяч населення сягнув 72,1 при тому, що тиждень тому дорівнював 51,6.
Повністю вакциновані у ФРН на цей час понад 60,1 відсотка жителів, майже 65% зробили принаймні одне щеплення.
https://experience.arcgis.com/experienc ... 327b2bf1d4
fler
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:01

  fler написав:За минулу добу підтверджено лабораторно 10 303 нових випадки захворювання (на 2 тисячі більше, ніж тиждень тому) та 22 смерті. Семиденний показник захворюваності на 100 тисяч населення сягнув 72,1 при тому, що тиждень тому дорівнював 51,6.
Повністю вакциновані у ФРН на цей час понад 60,1 відсотка жителів, майже 65% зробили принаймні одне щеплення.
https://experience.arcgis.com/experienc ... 327b2bf1d4

Шо, уже США и Израиль не интересно )))))) Флер, а по заражениям по ФНР 2 таблички дадите: 1) Берлин заболевшие+умершие за месяц и Мюнхен таку ж ))) и в разрезе возрастов Мюнхен и Берлин посмотрим ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:+83 р. в ФРН до 3 млн, або 4% від загальної чисельності. І навіть, якщо всі вони не дай Gott раптово помруть, то це навіть року не відніме від реальної (а не очікуваної, омріяної і т.д.) тривалості життя німців


Нам всім потрібно повірити вам на слово, чи ви без пива порахуєте нам цей 1рік??

Щоб вам краще рахувалось, ось вам для затравки, скільки німці планують жити. І що буде, якщо ви їх всіх гікнете в 83 роки.

Каждая третья рожденная сегодня в Германии девочка доживет до 100 лет


https://m.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B6% ... a-48482547


У них крім мільйонів віком за 83 роки, ще окремо можно виділити 20.5 тисяч , яким 100+.

https://www.destatis.de/EN/Press/2021/0 ... 49_12.html



У вас хоть є уява, скільки десятків мільйонів людинороків ви хочете обрубати, і "менше ніж на один рік зменшиться середня тривалість". Краще пиво б ви пили. Може з математикою буде краще.
І пам'ятаєте, як ви нам всіх обманули зі спадом народжуваності через ковід. А вийшло, що падіння в 2021 році в Україні навіть менше , ніж до ковіду.
Так тут ще і німці вам передають привіт.

https://m.dw.com/ru/takoj-vot-lokdaun-v ... a-57919530
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 сер, 2021 17:48, всього редагувалось 2 разів.
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