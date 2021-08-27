Что происходит?)))
Вам давать или не давать?))
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 сер, 2021 15:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 28 сер, 2021 15:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Та ви не тільки німців, а всіх лякали.
Десь є таке -5-10 р? Для чого було залякувати? Хто з ворогів вам платить? Де завербували?
Додано: Суб 28 сер, 2021 15:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В чём проблема вакцинироваться. Мне 60 лет . Уже мне сделали две дозы Пфайзера.
Когда сказали чир пфайзером будут, ни секунды не сомневался.
Не вакцинироваться - это преступление против себя и окружающих.
Все на вакцинацию!
Прекратите трёп о вреде вакцинации. Или вы не чего не понимаете в РНК вакцинах.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 сер, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 сер, 2021 15:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А десь відпустили "як є"?
Якби ви попередили, що лякливий, я б дозував для вас інформацію. Приходьте, кажіть, я розгляну.
Ви запропонуєте більше, щоб я вас не лякав?
То що, не плануєте вибачатись за свої наклепи про "100-річних, які скоротять середню на 10"? А про призиви до локдаунів? ? Ну добре, не треба, якщо не вмієте. .
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 сер, 2021 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 сер, 2021 15:54
А что было запрещенного в мгновенно удаленном без уведомления сообщении?
Для власти сразу 3 профита:
1. На индусов можно свалить "провал вакцинации"
2. Снимается проблема просрочки
3. Можно снизить давление на население
Додано: Суб 28 сер, 2021 16:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Та ні бо ви вже видаєте черговий перл математичний:
+83 р. в ФРН до 3 млн, або 4% від загальної чисельності. І навіть, якщо всі вони не дай Gott раптово помруть, то це навіть року не відніме від реальної (а не очікуваної, омріяної і т.д.) тривалості життя німців, а зовсім не ваші страшилки про 10 років. Відкладіть пиво і за математику.
Додано: Суб 28 сер, 2021 16:50
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що в Україні запустять біокластер для виробництва вакцин. Його роботу планують розпочати ще з кінця 2021 року. На запуск цього біокластеру уряд нещодавно виділив 100 млн грн з державного бюджету. Біокластер буде на базі Центру громадського здоров'я МОЗ.. За словами міністра, надалі потрібно буде створити спеціалізоване державне підприємство, яке буде управляти цим біокластером, використовуватиме розробки та керуватиме технологічним парком. Його створення запланували на 4 квартал 2021 року.
Мабуть, релігія не доволяє надати кошти академії наук та одразу почати розробки (впевнена, що вони там на 50% готові) Але ж "прокладки" створювати значно ефективніше
Додано: Суб 28 сер, 2021 16:56
Що святкувала Німеччина на минулому тижні?
За минулу добу підтверджено лабораторно 10 303 нових випадки захворювання (на 2 тисячі більше, ніж тиждень тому) та 22 смерті. Семиденний показник захворюваності на 100 тисяч населення сягнув 72,1 при тому, що тиждень тому дорівнював 51,6.
Повністю вакциновані у ФРН на цей час понад 60,1 відсотка жителів, майже 65% зробили принаймні одне щеплення.
Додано: Суб 28 сер, 2021 17:01
Шо, уже США и Израиль не интересно )))))) Флер, а по заражениям по ФНР 2 таблички дадите: 1) Берлин заболевшие+умершие за месяц и Мюнхен таку ж ))) и в разрезе возрастов Мюнхен и Берлин посмотрим
Додано: Суб 28 сер, 2021 17:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Нам всім потрібно повірити вам на слово, чи ви без пива порахуєте нам цей 1рік??
Щоб вам краще рахувалось, ось вам для затравки, скільки німці планують жити. І що буде, якщо ви їх всіх гікнете в 83 роки.
Каждая третья рожденная сегодня в Германии девочка доживет до 100 лет
У них крім мільйонів віком за 83 роки, ще окремо можно виділити 20.5 тисяч , яким 100+.
У вас хоть є уява, скільки десятків мільйонів людинороків ви хочете обрубати, і "менше ніж на один рік зменшиться середня тривалість". Краще пиво б ви пили. Може з математикою буде краще.
І пам'ятаєте, як ви нам всіх обманули зі спадом народжуваності через ковід. А вийшло, що падіння в 2021 році в Україні навіть менше , ніж до ковіду.
Так тут ще і німці вам передають привіт.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 сер, 2021 17:48, всього редагувалось 2 разів.
|