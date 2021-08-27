fler написав:Уряд США заявило в п'ятницю, що підтвердив перші у світі випадки COVID-19 у оленів, розширивши список тварин, у яких був виявлений позитивний результат тесту на це захворювання. До цього міністерство повідомляло про COVID-19 у собак, кішок, тигрів, левів, снігових барсів, видр, горил і норок. https://www.reuters.com/business/health ... 021-08-27/
Чи є у тварин шанси уникнути щеплень
у меня собака привита от коронавируса, чем олени хуже...
fler написав:За минулу добу підтверджено лабораторно 10 303 нових випадки захворювання (на 2 тисячі більше, ніж тиждень тому) та 22 смерті. Семиденний показник захворюваності на 100 тисяч населення сягнув 72,1 при тому, що тиждень тому дорівнював 51,6. Повністю вакциновані у ФРН на цей час понад 60,1 відсотка жителів, майже 65% зробили принаймні одне щеплення. https://experience.arcgis.com/experienc ... 327b2bf1d4
Шо, уже США и Израиль не интересно )))))) Флер, а по заражениям по ФНР 2 таблички дадите: 1) Берлин заболевшие+умершие за месяц и Мюнхен таку ж ))) и в разрезе возрастов Мюнхен и Берлин посмотрим
С вашей немецкой культурой не можете найти таблички по Германии