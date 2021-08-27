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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3565356635673568 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78 Мені вже зробили щеплення 46% 36 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 11 Найближчим часом планую вакцинацію 12% 9 Ще в роздумах 13% 10 Всього голосів : 78 Додано: Суб 28 сер, 2021 17:29 Вкладчик1234 написав: А что было запрещенного в мгновенно удаленном без уведомления сообщении?



МОЗ заявило, что разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии.



Компания должна была поставить в Украину 1,5 млн доз препарата CoviShield и 10 млн Novavax.



По словам министра Виктора Ляшко, индийский завод Serum Institute не выполнил своих обязательств по контрактам и из 12 млн доз поставил только 500 тысяч.



Для власти сразу 3 профита:

1. На индусов можно свалить "провал вакцинации"

2. Снимается проблема просрочки

3. Можно снизить давление на население А что было запрещенного в мгновенно удаленном без уведомления сообщении?Для власти сразу 3 профита:1. На индусов можно свалить "провал вакцинации"2. Снимается проблема просрочки3. Можно снизить давление на население

Какие бы ни были профиты, причина не у нас, а в Индии.

Индусы после вспышки у них запретили экспорт вакцин. Запрет действует до сих пор. Какие бы ни были профиты, причина не у нас, а в Индии.Индусы после вспышки у них запретили экспорт вакцин. Запрет действует до сих пор. ЛАД 2 Повідомлень: 19321 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4458 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 сер, 2021 17:46 fler написав: Уряд США заявило в п'ятницю, що підтвердив перші у світі випадки COVID-19 у оленів, розширивши список тварин, у яких був виявлений позитивний результат тесту на це захворювання.

До цього міністерство повідомляло про COVID-19 у собак, кішок, тигрів, левів, снігових барсів, видр, горил і норок.

https://www.reuters.com/business/health ... 021-08-27/



Чи є у тварин шанси уникнути щеплень Уряд США заявило в п'ятницю, що підтвердив перші у світі випадки COVID-19 у оленів, розширивши список тварин, у яких був виявлений позитивний результат тесту на це захворювання.До цього міністерство повідомляло про COVID-19 у собак, кішок, тигрів, левів, снігових барсів, видр, горил і норок.Чи є у тварин шанси уникнути щеплень

у меня собака привита от коронавируса, чем олени хуже... у меня собака привита от коронавируса, чем олени хуже... edvardd

Повідомлень: 6568 З нами з: 20.11.08 Подякував: 112 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 сер, 2021 17:48 stm написав: fler написав: За минулу добу підтверджено лабораторно 10 303 нових випадки захворювання (на 2 тисячі більше, ніж тиждень тому) та 22 смерті. Семиденний показник захворюваності на 100 тисяч населення сягнув 72,1 при тому, що тиждень тому дорівнював 51,6.

Повністю вакциновані у ФРН на цей час понад 60,1 відсотка жителів, майже 65% зробили принаймні одне щеплення.

https://experience.arcgis.com/experienc ... 327b2bf1d4 За минулу добу підтверджено лабораторно 10 303 нових випадки захворювання (на 2 тисячі більше, ніж тиждень тому) та 22 смерті. Семиденний показник захворюваності на 100 тисяч населення сягнув 72,1 при тому, що тиждень тому дорівнював 51,6.Повністю вакциновані у ФРН на цей час понад 60,1 відсотка жителів, майже 65% зробили принаймні одне щеплення.

Шо, уже США и Израиль не интересно )))))) Флер, а по заражениям по ФНР 2 таблички дадите: 1) Берлин заболевшие+умершие за месяц и Мюнхен таку ж ))) и в разрезе возрастов Мюнхен и Берлин посмотрим Шо, уже США и Израиль не интересно )))))) Флер, а по заражениям по ФНР 2 таблички дадите: 1) Берлин заболевшие+умершие за месяц и Мюнхен таку ж ))) и в разрезе возрастов Мюнхен и Берлин посмотрим



С вашей немецкой культурой не можете найти таблички по Германии С вашей немецкой культурой не можете найти таблички по Германии fler

Повідомлень: 1898 З нами з: 07.08.09 Подякував: 555 раз. Подякували: 671 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3565356635673568 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7677 5663051

ЛОБ Суб 28 сер, 2021 13:15