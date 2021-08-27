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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3565356635673568

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:29

  Вкладчик1234 написав:А что было запрещенного в мгновенно удаленном без уведомления сообщении?

МОЗ заявило, что разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии.

Компания должна была поставить в Украину 1,5 млн доз препарата CoviShield и 10 млн Novavax.

По словам министра Виктора Ляшко, индийский завод Serum Institute не выполнил своих обязательств по контрактам и из 12 млн доз поставил только 500 тысяч.


Для власти сразу 3 профита:
1. На индусов можно свалить "провал вакцинации"
2. Снимается проблема просрочки
3. Можно снизить давление на население

Какие бы ни были профиты, причина не у нас, а в Индии.
Индусы после вспышки у них запретили экспорт вакцин. Запрет действует до сих пор.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:46

  fler написав:Уряд США заявило в п'ятницю, що підтвердив перші у світі випадки COVID-19 у оленів, розширивши список тварин, у яких був виявлений позитивний результат тесту на це захворювання.
До цього міністерство повідомляло про COVID-19 у собак, кішок, тигрів, левів, снігових барсів, видр, горил і норок.
https://www.reuters.com/business/health ... 021-08-27/

Чи є у тварин шанси уникнути щеплень :roll:

у меня собака привита от коронавируса, чем олени хуже...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:48

  stm написав:
  fler написав:За минулу добу підтверджено лабораторно 10 303 нових випадки захворювання (на 2 тисячі більше, ніж тиждень тому) та 22 смерті. Семиденний показник захворюваності на 100 тисяч населення сягнув 72,1 при тому, що тиждень тому дорівнював 51,6.
Повністю вакциновані у ФРН на цей час понад 60,1 відсотка жителів, майже 65% зробили принаймні одне щеплення.
https://experience.arcgis.com/experienc ... 327b2bf1d4

Шо, уже США и Израиль не интересно )))))) Флер, а по заражениям по ФНР 2 таблички дадите: 1) Берлин заболевшие+умершие за месяц и Мюнхен таку ж ))) и в разрезе возрастов Мюнхен и Берлин посмотрим ;)


С вашей немецкой культурой не можете найти таблички по Германии :mrgreen:
fler
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