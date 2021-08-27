Додано: Суб 28 сер, 2021 18:02

У вас хоть є уява, скільки десятків мільйонів людинороків ви хочете обрубати, і "менше ніж на один рік зменшиться середня тривалість". Краще пиво б ви пили. Може з математикою буде краще.

От дві маніпуляції та підміни понять.Говоримо зараз не про те скільки буде через 100 років, а про реальні к-ті жителів і фактичну тривалість життя.Я дав ввідні, які дозволяють зробити підрахунок в певному довірчому інтервалі.Напишу вам з іншого боку - щоб смерть 4% населення скоротила життя всієї вибірки на 10 років, потрібно мати середню тривалість життя 250 років. А так якщо би ці 4% не доберуть навіть 10 років, то і в цілому це забере 0,4 року для всіх.Тепер щодо народжуваності. Я говорив про абсолютні цифри, а не про темпи. А якщо народжуваність впаде до 0 і там залишиться, то що говорити про перелом негативного тренду?О я вже відповідаю, а ви ще дописуєте:Ну пардон - припущення ваше. Уявляю, тільки знову ж таки не я, і ось ці два "десятки" діліть на всіх 80 млн. і тоді ви зрозумієте реальну цифру.Взагалі то у вас якась некрофілія на грунті ковідоістерії. Але життя не дає підстав для таких фобій.Перед тим як написати декілька постів у відповідь, все добре обмізкуйте, сьогодні я вас покидаю з вашими страхами і припущеннями.