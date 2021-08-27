fler написав:Уряд США заявило в п'ятницю, що підтвердив перші у світі випадки COVID-19 у оленів, розширивши список тварин, у яких був виявлений позитивний результат тесту на це захворювання. До цього міністерство повідомляло про COVID-19 у собак, кішок, тигрів, левів, снігових барсів, видр, горил і норок. https://www.reuters.com/business/health ... 021-08-27/
Чи є у тварин шанси уникнути щеплень
у меня собака привита от коронавируса, чем олени хуже...
fler написав:За минулу добу підтверджено лабораторно 10 303 нових випадки захворювання (на 2 тисячі більше, ніж тиждень тому) та 22 смерті. Семиденний показник захворюваності на 100 тисяч населення сягнув 72,1 при тому, що тиждень тому дорівнював 51,6. Повністю вакциновані у ФРН на цей час понад 60,1 відсотка жителів, майже 65% зробили принаймні одне щеплення. https://experience.arcgis.com/experienc ... 327b2bf1d4
Шо, уже США и Израиль не интересно )))))) Флер, а по заражениям по ФНР 2 таблички дадите: 1) Берлин заболевшие+умершие за месяц и Мюнхен таку ж ))) и в разрезе возрастов Мюнхен и Берлин посмотрим
С вашей немецкой культурой не можете найти таблички по Германии
От дві маніпуляції та підміни понять. Говоримо зараз не про те скільки буде через 100 років, а про реальні к-ті жителів і фактичну тривалість життя. Я дав ввідні, які дозволяють зробити підрахунок в певному довірчому інтервалі. Напишу вам з іншого боку - щоб смерть 4% населення скоротила життя всієї вибірки на 10 років, потрібно мати середню тривалість життя 250 років. А так якщо би ці 4% не доберуть навіть 10 років, то і в цілому це забере 0,4 року для всіх. Тепер щодо народжуваності. Я говорив про абсолютні цифри, а не про темпи. А якщо народжуваність впаде до 0 і там залишиться, то що говорити про перелом негативного тренду? О я вже відповідаю, а ви ще дописуєте:
У вас хоть є уява, скільки десятків мільйонів людинороків ви хочете обрубати, і "менше ніж на один рік зменшиться середня тривалість". Краще пиво б ви пили. Може з математикою буде краще.
Ну пардон - припущення ваше. Уявляю, тільки знову ж таки не я, і ось ці два "десятки" діліть на всіх 80 млн. і тоді ви зрозумієте реальну цифру. Взагалі то у вас якась некрофілія на грунті ковідоістерії. Але життя не дає підстав для таких фобій. Перед тим як написати декілька постів у відповідь, все добре обмізкуйте, сьогодні я вас покидаю з вашими страхами і припущеннями.
И зачем нам с таким усердием навязывать бустерную 3-ю прививку, если через 5−6 месяцев защита снижается всего лишь с 86% до 74%, после двух доз Pfizer? Логично было бы "уколоться" через полгода хотя-бы, когда её эффективность упадёт до 60% и меньше...
Ой+ написав:Напишу вам з іншого боку - щоб смерть 4% населення скоротила життя всієї вибірки на 10 років, потрібно мати середню тривалість життя 250 років. А так якщо би ці 4% не доберуть навіть 10 років, то і в цілому це забере 0,4 року для всіх.
Так покажіть мої свої розрахунки реальної середньої тривалості. формулу, в якій ви множите , додаєте, ділите і отримуєте 0.4 роки.