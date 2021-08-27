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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3566356735683569>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:29

  Вкладчик1234 написав:А что было запрещенного в мгновенно удаленном без уведомления сообщении?

МОЗ заявило, что разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии.

Компания должна была поставить в Украину 1,5 млн доз препарата CoviShield и 10 млн Novavax.

По словам министра Виктора Ляшко, индийский завод Serum Institute не выполнил своих обязательств по контрактам и из 12 млн доз поставил только 500 тысяч.


Для власти сразу 3 профита:
1. На индусов можно свалить "провал вакцинации"
2. Снимается проблема просрочки
3. Можно снизить давление на население

Какие бы ни были профиты, причина не у нас, а в Индии.
Индусы после вспышки у них запретили экспорт вакцин. Запрет действует до сих пор.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:46

  fler написав:Уряд США заявило в п'ятницю, що підтвердив перші у світі випадки COVID-19 у оленів, розширивши список тварин, у яких був виявлений позитивний результат тесту на це захворювання.
До цього міністерство повідомляло про COVID-19 у собак, кішок, тигрів, левів, снігових барсів, видр, горил і норок.
https://www.reuters.com/business/health ... 021-08-27/

Чи є у тварин шанси уникнути щеплень :roll:

у меня собака привита от коронавируса, чем олени хуже...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:48

  stm написав:
  fler написав:За минулу добу підтверджено лабораторно 10 303 нових випадки захворювання (на 2 тисячі більше, ніж тиждень тому) та 22 смерті. Семиденний показник захворюваності на 100 тисяч населення сягнув 72,1 при тому, що тиждень тому дорівнював 51,6.
Повністю вакциновані у ФРН на цей час понад 60,1 відсотка жителів, майже 65% зробили принаймні одне щеплення.
https://experience.arcgis.com/experienc ... 327b2bf1d4

Шо, уже США и Израиль не интересно )))))) Флер, а по заражениям по ФНР 2 таблички дадите: 1) Берлин заболевшие+умершие за месяц и Мюнхен таку ж ))) и в разрезе возрастов Мюнхен и Берлин посмотрим ;)


С вашей немецкой культурой не можете найти таблички по Германии :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:51

  Ромасик написав:.......
да, я хотел написать, что только заболеваемость увеличилась с точки зрения эпидситуации. Но потом посмотрел на смертность, то также начались пики 46, 55 чел в день
https://www.worldometers.info/coronavir ... ry/israel/

За последнюю неделю (7 дней) с 21 по 27 августа по Вашей же ссылке 188 смертей, т.е. в среднем 27 в день.

А на счет заболеваемости тоже странно получается - вакцинированные ходят заражают невакцинированных и те умирают. Тогда бы быстрее уже кололи всех 100%, чтобы не мучать статистику, что ли :D

Это то ли шутка, то ли лёгкий бред.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:58

  andrein написав:......
Я тоже могу предложить свою модель. :)
У меня два высших технических. Я знаю о чем говорю. :)

Хоть 10.
Не всегда образование добавляет ума, а иногда не добавляет и знаний.
И уж точно техническое образование не даёт знаний иммунологии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:02

От дві маніпуляції та підміни понять.
Говоримо зараз не про те скільки буде через 100 років, а про реальні к-ті жителів і фактичну тривалість життя.
Я дав ввідні, які дозволяють зробити підрахунок в певному довірчому інтервалі.
Напишу вам з іншого боку - щоб смерть 4% населення скоротила життя всієї вибірки на 10 років, потрібно мати середню тривалість життя 250 років. А так якщо би ці 4% не доберуть навіть 10 років, то і в цілому це забере 0,4 року для всіх.
Тепер щодо народжуваності. Я говорив про абсолютні цифри, а не про темпи. А якщо народжуваність впаде до 0 і там залишиться, то що говорити про перелом негативного тренду?
О я вже відповідаю, а ви ще дописуєте:
У вас хоть є уява, скільки десятків мільйонів людинороків ви хочете обрубати, і "менше ніж на один рік зменшиться середня тривалість". Краще пиво б ви пили. Може з математикою буде краще.

Ну пардон - припущення ваше. Уявляю, тільки знову ж таки не я, і ось ці два "десятки" діліть на всіх 80 млн. і тоді ви зрозумієте реальну цифру.
Взагалі то у вас якась некрофілія на грунті ковідоістерії. Але життя не дає підстав для таких фобій.
Перед тим як написати декілька постів у відповідь, все добре обмізкуйте, сьогодні я вас покидаю з вашими страхами і припущеннями.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:04

  fler написав:С вашей немецкой культурой не можете найти таблички по Германии :mrgreen:

Та я тоже запуталась, то Вы мне писали что друзья болели, а Вы чиста как слеза, то опять ноябрь в лёгкой форме )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:11

Re: Эпидемия коронавируса в Израиле.

И зачем нам с таким усердием навязывать бустерную 3-ю прививку, если через 5−6 месяцев защита снижается всего лишь с 86% до 74%, после двух доз Pfizer? Логично было бы "уколоться" через полгода хотя-бы, когда её эффективность упадёт до 60% и меньше...

https://news.finance.ua/ru/news/-/49909 ... toroj-dozy
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:22

  fler написав:....
Мабуть, релігія не доволяє надати кошти академії наук та одразу почати розробки (впевнена, що вони там на 50% готові) :roll: Але ж "прокладки" створювати значно ефективніше :evil:

А я майже впевнений, що там і близько нічого немає.
А стосовно "прокладок" Вам як жінці звісно відніше, але їх так само легко створювати і при АМН чи АН.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Напишу вам з іншого боку - щоб смерть 4% населення скоротила життя всієї вибірки на 10 років, потрібно мати середню тривалість життя 250 років. А так якщо би ці 4% не доберуть навіть 10 років, то і в цілому це забере 0,4 року для всіх.

Так покажіть мої свої розрахунки реальної середньої тривалості. формулу, в якій ви множите , додаєте, ділите і отримуєте 0.4 роки.

Тому що саме зараз сьогоднішнім 80-річнім чоловікам держстату Німеччини наділяє прожити 8.09 років, а жінкам 9.54 роки.
https://www-genesis.destatis.de/genesis ... breadcrumb

Порахуйте, на скільки років понизиться середня,якщо їх гікнути.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 сер, 2021 18:50, всього редагувалось 4 разів.
Hotab
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