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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3566356735683569

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:43

Думал "реформаторы" обрезали финансирование только больницам. Ан нет. Пообщался с радиологами одной из киевских поликлиник. Оказалось, что им тоже не выплатили аванс и уже предупредили на собрании, что зарплата за август вовремя выплачена не будет. Государство Верховного главнокобубочки просто изо всех сил "готовится" к осенней волне Ковида))).
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:+83 р. в ФРН до 3 млн, або 4% від загальної чисельності. І навіть, якщо всі вони не дай Gott раптово помруть, то це навіть року не відніме від реальної (а не очікуваної, омріяної і т.д.) тривалості життя німців, а зовсім не ваші страшилки про 10 років. Відкладіть пиво і за математику
Ви даремно пробуєте пояснити людині ази математики ,якщо вона твердо вважає
1 Якщо середній вік смерті в 2021 в Україні =71 рік...то всі померлі повинні нородитись в 1950..
І я не жартую,він дійсно так вважає і десятки разів це писав
2 Так само людина не розуміє і сама про це пише по якій формулі розраховується середній вік смерті...
А формула проста до примітивності
Найточніше це
Сума тривалостей життя людей померли в році поділити на кількість померлих в цьому ж році= середня тривалість життя.
Є легший,але менш точніший варіант
Розбивають на вікові групи і визначають кількість смертей в кожній групі...
Далі все так само
середній вік групи*кількість померлих в цій групі +всі інші групи і ділимо на загальну кількість померлих...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:І я не жартую,він дійсно так вважає і десятки разів це писав

Так, це правда. І писав десятки раз. Глузуючи з вас з Ямою, коли ви шукали піки народжуваності в 1950 році, пробуючи ними пояснити піки смерті в 2021 році. Ви вже відмовились від цих пошуків? Ну добре, я перестану з вас глузувати цим 1950 роком. Але не з 0й, бо він ще не зрозумів.

Так от, якщо ви пане нарешті зрозуміли, що через 71 рік в Україні не помирають всі массово, а мільйони ще живуть, то мабуть ще й зрозумієте, що мільйони мали помирати до 71 року, щоб вийти на середню в 71 рік. І тому, якщо ми зараз коцнемо ці мільйони 71+, то ті мільйони 71- наскільки потягнуть вниз середню??.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 сер, 2021 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:13

  budivelnik написав:Далі все так само
середній вік групи*кількість померлих в цій групі +всі інші групи і ділимо на загальну кількість померлих...

Нет, будивельник, там формула гораздо сложнее ;)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
Не упрощайте теорию вероятностей, не надо...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:35

  roberto dark написав:И зачем нам с таким усердием навязывать бустерную 3-ю прививку, если через 5−6 месяцев защита снижается всего лишь с 86% до 74%, после двух доз Pfizer? Логично было бы "уколоться" через полгода хотя-бы, когда её эффективность упадёт до 60% и меньше...

https://news.finance.ua/ru/news/-/49909 ... toroj-dozy

Такі потомушта, там сідять такі "ваші людє" і хотять немножечко наваріться ))))

А шо такі дєлать, Ізя? Потім і 4, і 5та бустерна буде, якщо не помрете раніше :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:38

Дві таблички
Перша реальні данні за 2019 рік
вік_ к-сть населення_ померло ________середній вік смерті
0-9 _______ 3987064 ______ 3021
10-19 _____ 4194133 ______ 1308
20-29 _____ 4578941 ______ 5057
30-39 _____ 6849855 _____ 18224
40-49 _____ 6079955 _____ 33027
50-59 _____ 5607145 _____ 59392
60-69 _____ 5286715 ____ 109305
70-79 _____ 2910402 ____ 113805
80-89 _____ 1632585 ____ 146951
90+ _______ 291922 _____ 90996
Всього __ 41418717 ___ 581086 ___ 71,29383258

Друга порахована що всі у групі 90+ померли відразу, тобто замість річної кількості в 90000+ , померло 291000+
вік_к-сть населення_померло________середній вік смерті
0-9 _______ 3987064 ______ 3021
10-19 _____ 4194133 ______ 1308
20-29 _____ 4578941 ______ 5057
30-39 _____ 6849855 _____ 18224
40-49 _____ 6079955 _____ 33027
50-59 _____ 5607145 _____ 59392
60-69 _____ 5286715 ____ 109305
70-79 _____ 2910402 ____ 113805
80-89 _____ 1632585 ____ 146951
90+ _______ 291922 _____ 291922
Всього __ 41418717 ___ 782012 ___ 76,22856299
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:41

  stm написав:
  budivelnik написав:Далі все так само
середній вік групи*кількість померлих в цій групі +всі інші групи і ділимо на загальну кількість померлих...

Нет, будивельник, там формула гораздо сложнее ;)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
Не упрощайте теорию вероятностей, не надо...
Море недрукованих виразів. :mrgreen: ..
А тепер питання
Ви перш ніж щось писати - читаєте опонента, чи сам придумав- сам заперечив?
Ви різницю між термінами усвідомлюєте?
Є очікувана тривалість життя
А я рахую РЕАЛЬНУ середню тривалість життя на момент смерті в році...
budivelnik
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