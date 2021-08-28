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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 сер, 2021 18:43
Думал "реформаторы" обрезали финансирование только больницам. Ан нет. Пообщался с радиологами одной из киевских поликлиник. Оказалось, что им тоже не выплатили аванс и уже предупредили на собрании, что зарплата за август вовремя выплачена не будет. Государство Верховного главнокобубочки просто изо всех сил "готовится" к осенней волне Ковида))).
Додано: Суб 28 сер, 2021 18:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ви даремно пробуєте пояснити людині ази математики ,якщо вона твердо вважає
1 Якщо середній вік смерті в 2021 в Україні =71 рік...то всі померлі повинні нородитись в 1950..
І я не жартую,він дійсно так вважає і десятки разів це писав
2 Так само людина не розуміє і сама про це пише по якій формулі розраховується середній вік смерті...
А формула проста до примітивності
Найточніше це
Сума тривалостей життя людей померли в році поділити на кількість померлих в цьому ж році= середня тривалість життя.
Є легший,але менш точніший варіант
Розбивають на вікові групи і визначають кількість смертей в кожній групі...
Далі все так само
середній вік групи*кількість померлих в цій групі +всі інші групи і ділимо на загальну кількість померлих...
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Так, це правда. І писав десятки раз. Глузуючи з вас з Ямою, коли ви шукали піки народжуваності в 1950 році, пробуючи ними пояснити піки смерті в 2021 році. Ви вже відмовились від цих пошуків? Ну добре, я перестану з вас глузувати цим 1950 роком. Але не з 0й, бо він ще не зрозумів.
Так от, якщо ви пане нарешті зрозуміли, що через 71 рік в Україні не помирають всі массово, а мільйони ще живуть, то мабуть ще й зрозумієте, що мільйони мали помирати до 71 року, щоб вийти на середню в 71 рік. І тому, якщо ми зараз коцнемо ці мільйони 71+, то ті мільйони 71- наскільки потягнуть вниз середню??.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 сер, 2021 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:13
Нет, будивельник, там формула гораздо сложнее
Не упрощайте теорию вероятностей, не надо...
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:35
Такі потомушта, там сідять такі "ваші людє" і хотять немножечко наваріться ))))
А шо такі дєлать, Ізя? Потім і 4, і 5та бустерна буде, якщо не помрете раніше
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:38
Дві таблички
Перша реальні данні за 2019 рік
вік_ к-сть населення_ померло ________середній вік смерті
0-9 _______ 3987064 ______ 3021
10-19 _____ 4194133 ______ 1308
20-29 _____ 4578941 ______ 5057
30-39 _____ 6849855 _____ 18224
40-49 _____ 6079955 _____ 33027
50-59 _____ 5607145 _____ 59392
60-69 _____ 5286715 ____ 109305
70-79 _____ 2910402 ____ 113805
80-89 _____ 1632585 ____ 146951
90+ _______ 291922 _____ 90996
Всього __ 41418717 ___ 581086 ___ 71,29383258
Друга порахована що всі у групі 90+ померли відразу, тобто замість річної кількості в 90000+ , померло 291000+
вік_к-сть населення_померло________середній вік смерті
0-9 _______ 3987064 ______ 3021
10-19 _____ 4194133 ______ 1308
20-29 _____ 4578941 ______ 5057
30-39 _____ 6849855 _____ 18224
40-49 _____ 6079955 _____ 33027
50-59 _____ 5607145 _____ 59392
60-69 _____ 5286715 ____ 109305
70-79 _____ 2910402 ____ 113805
80-89 _____ 1632585 ____ 146951
90+ _______ 291922 _____ 291922
Всього __ 41418717 ___ 782012 ___ 76,22856299
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:41
Море недрукованих виразів. ..
А тепер питання
Ви перш ніж щось писати - читаєте опонента, чи сам придумав- сам заперечив?
Ви різницю між термінами усвідомлюєте?
Є очікувана тривалість життя
А я рахую РЕАЛЬНУ середню тривалість життя на момент смерті в році...
ПС
Точно так само інший ковід зашуганий..
Я пишу що в групі 0-40 вакцинуватись без потреби ..бо там не має ні важких захворювань ні смертей..
А він надуває щоки і приводить данні про порівняння вакцинованих і не вакцинованих в 50-55 років...
Де 0-40 , а де 50-55...
При чому про групу в 50-55 я також пишу, але вже не про те що їй треба забити на вакцинування...
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 28 сер, 2021 19:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:43
він "красава"...
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 28 сер, 2021 20:12
Два года, как нет никаких реформ вообще нигде, только урезание финансирования всего.
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