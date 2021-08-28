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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3567356835693570

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 20:13

  budivelnik написав:Дві таблички
Перша реальні данні за 2019 рік
вік_ к-сть населення_ померло ________середній вік смерті
0-9 _______ 3987064 ______ 3021
10-19 _____ 4194133 ______ 1308
20-29 _____ 4578941 ______ 5057
30-39 _____ 6849855 _____ 18224
40-49 _____ 6079955 _____ 33027
50-59 _____ 5607145 _____ 59392
60-69 _____ 5286715 ____ 109305
70-79 _____ 2910402 ____ 113805
80-89 _____ 1632585 ____ 146951
90+ _______ 291922 _____ 90996
Всього __ 41418717 ___ 581086 ___ 71,29383258

Друга порахована що всі у групі 90+ померли відразу, тобто замість річної кількості в 90000+ , померло 291000+
вік_к-сть населення_померло________середній вік смерті
0-9 _______ 3987064 ______ 3021
10-19 _____ 4194133 ______ 1308
20-29 _____ 4578941 ______ 5057
30-39 _____ 6849855 _____ 18224
40-49 _____ 6079955 _____ 33027
50-59 _____ 5607145 _____ 59392
60-69 _____ 5286715 ____ 109305
70-79 _____ 2910402 ____ 113805
80-89 _____ 1632585 ____ 146951
90+ _______ 291922 _____ 291922
Всього __ 41418717 ___ 782012 ___ 76,22856299

0+90/2=45лет - такой же показатель как "середній вік смерті" он говорит что 45 лет - это среднее между 0 и 90. Крутой показатель, средний... Всё!
stm
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 20:31

  Hotab написав:
  Ромасик написав:также начались пики 46, 55 чел в день

"Также пики " слабая попытка манипуляций. Потому что есть "также просадки " до менее 20. А средняя 30. А была средняя по 60-70 втечении недели, с пиками 100+.

100+ было весной, а я об осени 2020 говорил. Да и еще не вечер, рост уверенный.
  ЛАД написав:За последнюю неделю (7 дней) с 21 по 27 августа по Вашей же ссылке 188 смертей, т.е. в среднем 27 в день.

да, можете средние сравнить - на осеннем пике 2020 - 35 средняя.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 28 сер, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 20:35

  Ukrainian написав:
  antey1969 написав:Государство Верховного главнокобубочки просто изо всех сил "готовится" к осенней волне Ковида

Всі хто хотів уже отримав вакцину.
Решта? Хто їм лікар

правильно, никаких лохдаунов
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 21:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:71,29383258


  budivelnik написав:76,22856299

Математик, которого мы заслужили:
Если вдруг умрут все, кому за 90 (сегодня вдруг) , то вместо 71.2 года получаем улучшение до 76 лет.
Это то, что я давно говорил ему: "так а что, если Ковид убьет всех стариков после 75 вмиг, то средняя продолжительность вырастет?" Выходит да. Он доказал. Расходимся.

Ой+, вы поддерживаете методу?))
У него даже не минус год. А плюсы. Круто.
Или это не ту величину считали?? А зачем ее считали? Был запрос?)
Вы попросили? Или он сам? Ну он всегда что-то своё считает. Вот только беда, что выводы к обсуждаемой ситуации прикручивает.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 21:24

  change_pm написав:
  roberto dark написав:И зачем нам с таким усердием навязывать бустерную 3-ю прививку, если через 5−6 месяцев защита снижается всего лишь с 86% до 74%, после двух доз Pfizer? Логично было бы "уколоться" через полгода хотя-бы, когда её эффективность упадёт до 60% и меньше...

https://news.finance.ua/ru/news/-/49909 ... toroj-dozy

Такі потомушта, там сідять такі "ваші людє" і хотять немножечко наваріться ))))

А шо такі дєлать, Ізя? Потім і 4, і 5та бустерна буде, якщо не помрете раніше :mrgreen:


Да, простая статистика - царица всех наук 8)

В декабре 2020 года Forbes составил список из 50 людей, связанных со сферой здравоохранения, которые стали миллиардерами в 2020 году на фоне пандемии

https://www.kommersant.ru/doc/4627716
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