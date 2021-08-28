budivelnik написав:Дві таблички
Перша реальні данні за 2019 рік
вік_ к-сть населення_ померло ________середній вік смерті
0-9 _______ 3987064 ______ 3021
10-19 _____ 4194133 ______ 1308
20-29 _____ 4578941 ______ 5057
30-39 _____ 6849855 _____ 18224
40-49 _____ 6079955 _____ 33027
50-59 _____ 5607145 _____ 59392
60-69 _____ 5286715 ____ 109305
70-79 _____ 2910402 ____ 113805
80-89 _____ 1632585 ____ 146951
90+ _______ 291922 _____ 90996
Всього __ 41418717 ___ 581086 ___ 71,29383258
Друга порахована що всі у групі 90+ померли відразу, тобто замість річної кількості в 90000+ , померло 291000+
вік_к-сть населення_померло________середній вік смерті
0-9 _______ 3987064 ______ 3021
10-19 _____ 4194133 ______ 1308
20-29 _____ 4578941 ______ 5057
30-39 _____ 6849855 _____ 18224
40-49 _____ 6079955 _____ 33027
50-59 _____ 5607145 _____ 59392
60-69 _____ 5286715 ____ 109305
70-79 _____ 2910402 ____ 113805
80-89 _____ 1632585 ____ 146951
90+ _______ 291922 _____ 291922
Всього __ 41418717 ___ 782012 ___ 76,22856299
0+90/2=45лет - такой же показатель как "середній вік смерті" он говорит что 45 лет - это среднее между 0 и 90. Крутой показатель, средний... Всё!